Almaviva | UilCom | ' cig per altri 4 mesi | da governo impegno a regolamentare settore'

Almaviva : Uilcom Sicilia - ‘da governo nessuna risposta - continueremo protesta’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Anche oggi il nostro giudizio è negativo. Siamo consapevoli che non ci sono soluzioni immediate e che i tempi sono stretti, ma ci aspettavamo che il governo nazionale garantisse la non apertura delle procedure di licenziamento attraverso un rapporto trasparente con i committenti Tim e Wind, di cui non abbiamo notizie”. Così il Giuseppe Tumminia, alla guida della Uilcom Sicilia, al termine ...