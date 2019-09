Una buona idea da emendare radicalmente

Marmi del Partenone - Londra non cede e si rifiuta di prestarli. E perde Una buona occasione : Quando nel 2014 la Grecia era attraversata dalla crisi economica che tutti conoscono, ci fu chi, come l’allora premier finlandese Jyrki Katainen (poi commissario europeo), propose ereticamente di ipotecare l’Acropoli per pagare i debiti ellenici. Per fortuna due anni dopo qualcun’altro capì la delicatezza del tema e direi anche la sensibilità intima di ogni cittadino greco che si rispetti. Un pool di avvocati internazionali guidati ...

Volley - Europei 2019. Blengini : “Per battere la Francia dovremo superarci - oggi Una buona Italia”. Nelli : “Siamo dove volevamo” : L’Italia ha sconfitto la Turchia e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno liquidato gli anatolici per 3-0 soffrendo soltanto nel primo set e si sono così guadagnati il diritto di poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Ora la nostra Nazionale è attesa dal big match contro la Francia (martedì 24 settembre, ore 20.45), una partita da dentro o fuori che vale il ...

LIVE Italia-Israele 0-0 - Preolimpico baseball 2019 in DIRETTA : sfuma Una buona chance per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul, conto pieno. 3 ball, 1 strike. Foul. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. Luis Lugo torna sul monte e affronta Rickels. Mineo eliminato in prima. sfuma la prima grande occasione per l’Italia. 0-0 dopo il primo inning. Altro foul di Mineo. Foul, conto pieno. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Foul, primo strike. Mazzanti eliminato al volo, secondo eliminato. Tocca ...

Iran - ora le donne potranno entrare in uno stadio di calcio. Finalmente Una buona notizia : Finalmente dall’Iran una bella notizia: le donne potranno entrare allo stadio. Per ora solo per assistere alle partite di calcio internazionali, così come dichiarato dal ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar. La notizia arriva dopo una settimana dalla morte di Sahar Khodayari, la giovane tifosa che si era data fuoco dopo una condanna per essere entrata furtivamente in uno stadio di calcio. Sahar era stata definita ...

Inter - Lukaku ammette gli errori : “non è stata Una buona partita” : “Il primo tempo e’ stato molto difficile per noi: lo Slavia ha giocato con grande fisicita’. Negli ultimi 20 minuti abbiamo provato a fare gol ma non e’ stata una buona partita, innanzitutto perche’ non abbiamo vinto. Questa settimana dovremo lavorare ancora molto”. Sono le dichiarazioni di Romelu Lukaku ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga. L’attaccante belga ...

Pd : Argentin - ‘finalmente Una buona notizia - Renzi se ne va’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Quando ormai sconcertata dagli eventi del mio partito decidevo di non rinnovare la tessera, con grande dolore, finalmente questa mattina una bella notizia: Renzi se ne va!, finalmente liberi, non ricattati da una forza narcisista che si nascondeva dietro il principio dell’unità del Pd e del Paese”. Lo dichiara in una nota Ileana Argentin , esponente dem.“Ho votato Zingaretti perché ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Jannik Sinner eliminato da Mikhail Kukushkin pur con Una buona partita : Finisce subito l’ATP 250 di San Pietroburgo per Jannik Sinner. Il diciottenne altoatesino è stato battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) dal kazako Mikhail Kukushkin, in un incontro nel quale ha avuto una possibilità di trascinare il suo avversario al terzo set. Per Kukushkin il prossimo avversario sarà uno tra il serbo Janko Tipsarevic, in tabellone per mezzo del ranking protetto, e il bosniaco Damir Dzumhur, entrato invece come lucky ...

Avere una bassa autostima è una situazione con la quale tutti, chi più chi meno, ci siamo confrontati almeno una volta nella nostra vita. Ma cosa si può nascondere dietro a questa sensazione che a volte rischia di condizionare e bloccare le nostre azioni? «L'autostima è la nostra ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Serbia - in palio Una buona fetta di quarti di finale. Scontro diretto cruciale in attesa della Spagna : Dopo le due vittorie non certo difficili contro Filippine e Angola, per l’Italia si passa direttamente a uno dei due livelli più duri di questi Mondiali di Cina 2019: quello rappresentato dalla Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic, così come quella di Meo Sacchetti, ha passeggiato sulle due avversarie del girone D, permettendosi di tenere a riposo Nemanja Bjelica nella sfida contro l’Angola e di mandare sette uomini in doppia ...

Beach volley : Nicolai-Lupo tornano a giocare al Foro Italico. “Arriviamo con Una buona condizione” : Appuntamento importante per il Beach volley internazionale: in programma le Rome Beach volley Finals per il World Tour. Presenti ovviamente anche gli italiani più titolati: Daniele Lupo e Paolo Nicolai, medagliati olimpici. Gli azzurri torneranno a testarsi al Foro Italico, nella Capitale, a sei anni dall’ultima apparizione (era il 2013). Queste le parole di Nicolai alla vigilia riportare dall’ANSA: “E’ vero che è stata ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : è Una buona Italia dopo le prime tre uscite e le vittorie con Austria e Polonia : Sono in corso di svolgimento in questi giorni gli Europei di Basket in carrozzina a Walbrzych, nella bassa Slesia, in Polonia. Qui, dove vivono circa 120.000 persone, l’Italia si sta comportando tutto sommato bene con un roster di sicura esperienza guidato dal quarantasettenne, intramontabile Fabio Raimondi. Gli azzurri hanno esordito, nel girone A, perdendo contro la quotata Gran Bretagna per 54-76, ritrovandosi sotto per 11-25 già nel ...

C’è Una buona ragione per guardare video porno su Pornhub (e non è quella che state pensando) : “The Dirtiest porn ever” è il video di LeoLulu pubblicato su Pornhub che aiuterà a raccogliere fondi per la pulizia dei mari (fonte: Pornhub) Un video a luci rosse per raccogliere fondi per la pulizia dei mari. È questa l’ultima trovata di Pornhub. Il portale erotico ha pubblicato The Dirtiest Porn Ever, un video di 11 minuti in cui una coppia di attori hard (gli amatoriali Leolulu) è impegnata su una spiaggia ricoperta di ...