Tassa sui biglietti aerei | quanto costa e cosa cambia

MANOVRA/ Nicola Rossi : spendi-e-Tassa - mossa suicida che allontana la ripresa : All'Italia serve una profonda riforma del sistema fiscale. Invece si inseguono giustificazioni etiche per introdurre nuove tasse e nuove spese

Green economy - Mercalli : «Giusta l’ecoTassa sui biglietti aerei» : «L’ultimo volo l’ho preso due anni fa. Poi non ho più messo piede su un aereo». Per lavoro, Luca Mercalli studia il cielo. Per scelta, in cielo non ci va da tempo. Il meteorologo tra i più famosi d’Italia ha deciso di non contribuire con il suo stile di vita all’inquinamento terrestre e plaude all’ipotesi di un’ecotassa sui biglietti aerei. «Dovrebbe essere solo l’inizio di una serie di misure per scoraggiare l’inquinamento. Inquini tanto? Paghi ...

Tassa sulle merendine e sui voli aerei - Porro attacca : 'Fanno male ai più deboli' : Le hanno ribattezzate "tasse verdi" e potrebbero essere quelle che saranno inserite nel progetto del nuovo governo nell'ambito della nuova manovra finanziaria. Un'ipotesi che non riscontra il favore di Nicola Porro. Il giornalista, nella sua tradizionale rubrica Zuppa di Porro pubblicata sui propri canali social, ha manifestato tutte le sue perplessità rispetto all'ipotesi che le nuove imposte possano rappresentare la strada giusta da ...

La Tassa sui voli vale 137 milioni e irrita le compagnie : paga il turismo : Le stime del «Corriere» sulla proposta di tassare (1 o 1,5 euro) ogni passeggero in partenza. La Iata: «Imposta sbagliata che scoraggia gli investimenti»

Il ministro Fioramonti : Tassa di 1 euro sui voli per finanziare la scuola : Il titolare del Miur: per i voli internazionali il prelievo potrebbe arrivare fino a 1,50 euro. Le misure, sommate ai prelievi sulle merendine già proposti dal titolare del Miur, consentirebbero di recuperare 2 miliardi

Italiani come noi - l’ipotesi di Tassa sui prelievi al bancomat : “Una follia - soldi nostri”. “Giusto - basta contanti. Misura antievasione che potrebbe funzionare” : “È una follia, una Misura illegittima e impraticabile“, dicono in molti. “Può essere utile, per contrastare l’evasione fiscale che passa attraverso i pagamenti in contante”, rispondono altri. La proposta di Confindustria di introdurre una tassa del 2% sui prelievi bancomat di somme superiori ai 1500 euro al mese, suscita più critiche che consensi tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. “È un furto ...

Pagamenti elettronici - i piani del governo per incentivarli : cashback per chi usa la carta - sanzioni a esercenti senza Pos. Niente Tassa sui prelievi : È la montagna d’oro a cui tutti i governi vorrebbero attingere: 107 miliardi di euro di evasione fiscale, l’equivalente di almeno quattro leggi di bilancio. Ed è solo una stima. Per scalfirla finora si è fatto poco, tra condoni per il rientro del sommerso e retromarce della politica sul tetto all’uso dei contanti (cambiato sei volte solo negli ultimi 15 anni). Ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato ai sindacati che è una priorità. E una ...

Tassa sui contanti - regalo del governo alle banche. Carte e bancomat - ecco quanto ci costa : “Se torna a pagare domani in contanti le faccio volentieri lo sconto. Ovviamente, dice il ristoratore, le do lo scontrino, ma preferisco fare un favore a lei che alle banche: sa quanto mi costa accettare un pagamento con la carta di credito?” La risposta è nei documenti delle banche italiane: può arrivare fino al 9% dell’importo a cui, però, bisogna aggiungere l’affitto del Pos, le spese una tantum ed eventuali manutenzioni.Da cinque anni è ...

Altro che Tassa sui contanti - il sondaggio che smonta la proposta anti-evasione : Gli italiani vedono con il fumo negli occhi l'ipotesi di introdurre un balzello sui prelievi superiori ai 1500 euro. L'idea...

Tassa del 2% sui prelevamenti di contante dal Bancomat. Ecco cosa sta succedendo : In Italia l’evasione fiscale è uno dei problemi più urgenti da affrontare, non certo lo sbarco dei migranti. Combattere l’evasione attraverso una Tassazione diretta dei contanti in favore di misure di sgravio per l’utilizzo dei pagamenti elettronici. Il Centro studi di Confindustria ha messo sul tavolo una articolata proposta che fa discutere e raccoglie critiche, con il fine di scalfire la montagna di 107 miliardi di (stimata) evasione annua ...

Contante - Confindustria propone una Tassa sui prelievi per combattere l’evasione fiscale : Il Centro studi di Confindustria propone una tassa sul prelievo di contanti per combattere l’evasione fiscale. La proposta, avanzata nell’ambito del dibattito in vista della prossima legge di bilancio, non comporterebbe oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica e consentirebbe, attraverso una commissione del 2% sui prelievi superiori ai 1500 euro mensili, di recuperare circa 3,4 miliardi l’anno che, nell’ottica di ...

La Tassa sui contanti : cos'è - chi riguarda e quanto ci costa : La tassa sui contanti come sistema per fare cassa e come misura anti evasione. La proposta arriva da Confindustria. Parallelamente, si darebbero sconti all'uso delle carte. Il Centro studi di Confindustria ha elaborato il progetto per un recupero del gettito fiscale in vista della prossima legge di bilancio, primo e decisivo appuntamento del governo Conte 2. La misura ideata punta a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica disincentivando ...

Tassa sui contanti - la nuova proposta anti-evasione (che non piace a tutti) : Incentivi all'uso della moneta elettronica e disincentivi all'uso del contante. La proposta operativa arriva dal Centro...

Confesercenti : “No alla Tassa sui contanti” : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Quella della tassa sui contanti è un’idea che non ci piace: sarebbe una stangata da miliardi di euro sui consumatori, che concorrerebbe sicuramente a deprimere ancora di più la spesa delle famiglie, già in rallentamento. Ci chiediamo inoltre quale sarebbe l’impatto di una misura del genere sulla popolazione più anziana del nostro Paese”. Così Confesercenti, in una nota, commenta la ...