Su Sky “1994” Accorsi | una volta c’erano leader | ora i frontmen

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E' stato l'anno della discesa in campo di Berlusconi, l'anno in cui è nata la Seconda Repubblica, e in cui Antonio Di Pietro abbandonò la magistratura segnando la fine dell'era Mani pulite. Quegli avvenimenti sono raccontati in "1994", l'ultimo capitolo della serie Sky nata da un'idea di Stefano, in onda ogni venerdì dal 4 ottobre. Negli otto episodi torna il cinico Leonardo Notte, uomo ombra di Berlusconi, interpretato dallo stesso, il leghista che perde la spinta ideale e impara l'opportunismo politico interpretato da Guido Caprino, l'ex soubrette diventata parlamentare di Miriam Leone, e naturalmente il Silvio Berlusconi interpretato da Paolo Pierobon e l'Antonio Di Pietro che ha il volto di Antonio Gerardi."Noi ci siamo limitati a raccontare quello che successe all'epoca ma è comunque vero che l'epoca Berlusconi ha lasciato dei segni che noi vediamo oggi ...

