Rischio microbiologico | Ministero richiama ghiaccio alimentare a cubetti Ice Cube

Prodotto surgelato ritirato dal mercato : è allarme per Rischio microbiologico [MARCA - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di ICE CUBE Srl, ghiaccio alimentare venduto in confezioni da 2,5 kg. In particolare il LOTTO incriminato è il n° LA 16/09/21. Il motivo del richiamo è indicato in “superamento limiti prescritti dal D.lgs. 31/01“. Nelle avvertenze si legge: “Vi chiediamo di isolare e bloccare la vendita di confezioni eventualmente ancora presenti presso i vostri magazzini del ...

Lidl richiama uno dei suoi prodotti per Rischio microbiologico : non utilizzare e riconsegnare [MARCA E LOTTO] : L’azienda Procter & Gamble ha avviato il ritiro preventivo di un lotto di “detergente liquido Ariel Color” per rischio microbiologico. Come si legge nel comunicato il lotto incriminato è il n° 92540303R0; il formato dei pacchi è doppio, con 65 carichi di lavaggio ciascuno. La contaminazione microbiologica è stata rilevata durante le analisi di autocontrollo. P & G. non ha rivelato la natura e il pericolo della ...

Richiamato il detersivo Ariel Color venduto nelle filiali Lidl : Rischio microbiologico : Procter & Gamble non ha rivelato la natura e il pericolo della contaminazione. Il detergente può essere restituito in una delle filiali Lidl, il prezzo di acquisto sarà rimborsato.Continua a leggere

Cozze contaminate da salmonella : richiamate per Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto, il n°09-09-19 FL, marchio “Cooperativa Miticoltori Spezzini” per rischio microbiologico. Il prodotto, venduto con la denominazione di “Muscolo Spezzino – Prodotto selezionato“, in sacchetti di rete da 2 kg e in confezioni commerciale da 5/10 kg, è risultato contenere batteri patogeni. Nello specifico si tratta della batterio della ...

Acqua Sorgesana : lotto ritirato dal Ministero della Salute per Rischio microbiologico : Un lotto di Acqua Sorgesana è stato ritirato dal mercato in seguito ad un comunicato del Ministero della Salute. Si tratta, nello specifico, di un particolare lotto di confezioni risultate non idonee agli esami batteriologici di routine e che ha determinato il motivo dell’ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è sicuramente quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo, ...

Ritirato lotto di acqua minerale per Rischio microbiologico - marca ed info : acqua Lete sta effettuando nelle ultime ore il ritiro preventivo di un lotto di acqua minerale naturale Sorgesana per rischio microbiologico. La comunicazione è arrivata dal ministero della...

Rischio microbiologico : ritirato dal mercato lotto di acqua : Gabriele Laganà Nelle confezioni di acqua Sorgesana sarebbe stata riscontrata la presenza dello pseudomonas aeruginosa, un pericoloso batterio ubiquitario Un lotto dell’acqua Sorgesana è stato bloccato e ritirato dal mercato per Rischio microbiologico. Attraverso un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha specificato che il lotto in questione è “L 402 14” con scadenza 13/02/2021 dell’acqua minerale naturale nelle ...

Acqua minerale naturale Sorgesana ritirata per Rischio microbiologico. Il lotto da evitare : È stato avviato da Acqua Lete il ritiro preventivo di un lotto di Acqua minerale naturale Sorgesana per rischio microbiologico. Il comunicato del blocco del lotto 13.02.21 L 402 14 nel formato da mezzo litro, che riporta sull'etichetta la data di scadenza 13 febbraio 2021, è stato diramato dal Minis

Acqua Lete - blocco e richiamo di lotto Sorgesana per Rischio microbiologico : La società Acqua Lete ha deciso il ritiro preventivo di un lotto di Acqua minerale naturale Sorgesana per contaminazione microbica. I consumatori quindi sono invitati a non consumare l’Acqua minerale del lotto 13.02.21 L 402 14 nel formato da mezzo litro, per la presenza di batteri Pseudomonas aeruginosa. La scadenza indicata sull’etichetta è il 13 febbraio 2021 Il ministero della Salute ha diffuso un comunicato in cui annuncia il blocco e il ...

Ministero Salute richiama lotto acqua minerale Sorgesana per Rischio microbiologico : Ministero Salute richiama un lotto di acqua minerale Sorgesana per rischio microbiologico. acqua di proprietà dell'azienda Lete

Rischio microbiologico - Lete richiama lotto di acqua Sorgesana : “Non consumatela” : Lete ha ritirato un lotto di acqua minerale a marchio Sorgesana per Rischio microbiologico dovuto alla presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa. L'avviso è apparso anche sul sito del Ministero della Salute che ha provveduto al blocco del prodotto. Il consiglio è di non consumarlo o di restituirlo al punto di acquisto.Continua a leggere

Ritiro prodotto alimentare Eurospin. Il ministero della Salute : “Rischio microbiologico” : C’è un nuovo annuncio che arriva direttamente dal ministero della Salute che avvisa tutti i consumatori della pericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio “La Bottega del gusto”. Per questo la catena di supermercati Eurospin ha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto prodotto. Il rischio è quello microbiologico. Un ...

Eurospin ritira uno dei suoi prodotti per potenziale Rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

Rischio microbiologico - ritirato l'insaccato "Cima antica Genova" : Il ministero della Salute ha diramato un richiamo di un lotto dell’insaccato “Cima antica Genova” della marca Tuo Chef