Julio Cesar esalta l’Inter | il muro in difesa | Handanovic e l’attaccante Lukaku

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Avvio super in campionato per l’Inter, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato dopo aver raccolto 12 punti nelle prime giornate, frutto di 4 risultati utili consecutivi. Entusiasta del nuovo progetto anche l’ex portiere nerazzurro, ecco le indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Ho visto un’Inter bella, tosta e organizzata. Il Milan meno. Il lavoro di Conte sta venendo fuori alla grande. Lui è un tecnico che tende alla perfezione e i giocatori sembrano averlo capito. Non era scontato, è anche merito suo. Scudetto? Dopo 8 anni sarebbe anche l’ora. Tanti avevano dubbi su Conte, forse per il passato juventino. Discorsi senza senso: è un grande professionista e la maglia non c’entra. È un top”. Molto forte il reparto difensivo: “Singolarmente sono fortissimi. Se, come credo, ...

CalcioWeb : #JulioCesar esalta l'#Inter: il muro in difesa, Handanovic e l'attaccante #Lukaku - fcin1908it : Julio Cesar: 'Dubbi su Conte? Discorsi senza senso, è un top. Inter da scudetto, difesa super e Lukaku...' -… - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: Julio Cesar: 'Mourinho o Conte? Difficile accostarli. Antonio uno tosto, i risultati si vedono in campo' -