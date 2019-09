Imboscata a Di Maio mentre è al suo primo viaggio all' estero

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) La rivolta si espande a macchia d’olio. Dentro il Movimento 5 Stelle il livello di guardia viene superato proprio quando Luigi Disi trova in missione a New York. Ed è così che a Palazzo Madama, all’insaputa dei vertici, una semplice assemblea dei senatori si trasforma in qualcosa che è molto più di uno sfogatoio. Per la prima volta irrompe la richiesta di creare una “segretaria politica” che nei fatti sostituisca Luigi Dio che quantomeno ridimensioni i suoi poteri.Sotto accusa finisce lo Statuto M5s che secondo tanti sarebbe da modificare. Arriva la proposta di stilare un documento e metterlo ai voti così da chiedere ufficialmente di rivedere le regole. L’idea viene immediatamente bloccata dagli uomini più vicini a Died è qui che scoppia la bagarre. Un boato irrompe nella sala della ...

