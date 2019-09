I cartelli creati dai designer da scaricare e usare ai Fridays For Future

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) Le piazze deiFor, i venerdì di protesta per la salvaguardia dell’ambiente nati dall’iniziativa di Greta Thunberg, hanno uno strumento di lotta in più.e illustratori hanno messo a punto, disegni e slogan che si possonoliberamente da internet, stampare e sventolare durante le manifestazioni. Il progetto, ideato da Glug, si chiama Protest by Design e ha deciso di celebrare la sua giornata il 24 settembre 2019, a pochissimi giorni dall’atteso sciopero globale per l’ambiente di venerdì 27 settembre.vi da tutto il mondo hanno inviato i loro lavori agli ideatori dell’iniziativa, che li hanno raccolti e resi disponibili per tutti. Possono essere scaricati e stampati (meglio se su carta riciclata e in modalità antispreco, magari) per essere usati comein piazza. Nella gallery trovate alcuni esempi, ma li ...