Gazzetta | probabile formazione di Napoli-Cagliari | torna Callejon | ancora out Manolas

Gazzetta : probabile formazione Napoli-Liverpool - Llorente dal primo minuto : Ancelotti ci ha abituato alle sorprese delle sue formazioni dal primo minuto , anche per questa sera cresce l’attesa per capire quale sarà l’undici messo in campo contro il Liverpool, Ci sono diverse posizioni su cui i media non trovano l’accordo tra cui quella relativa a Fernando Llorente . Dalla sua presentazione il calciatore spagnolo si è detto a disposizione del mister seppur con pochi allenamenti alle spalle e sabato ha ...

Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli - Gazzetta : Probabile sanzione ai viola. I rischi : Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...