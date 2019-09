Street Fighter 2 aveva una CPU che era un vero e proprio cheater

Intel avvicina gli esports alle Olimpiadi : Street Fighter e Rocket League tra gli eventi di contorno a Tokyo 2020 : La collaborazione di Intel a livello globale come Worldwide Partner con il Comito Olimpico Internazionale comporta inevitabilmente un’evoluzione a livello tecnologico e digitale delle competizioni sportive più antiche del mondo. Certamente mai nell’Antica Grecia avrebbero potuto immaginare uno sviluppo che comprendesse computer, connessioni iperveloci e Intelligenze artificiali: strumenti ormai indispensabili nell’era moderna sia per aiutare gli ...

Street Fighter V Arcade Edition : Honda - Lucia e Poison in nuovi trailer e immagini : Prima c'è stato spazio per il più classico dei leak e poi finalmente la condivisione ufficiale da parte di Capcom: possiamo dare un'occhiata da vicino ai tre nuovi lottatori in arrivo all'interno di Street Fighter V.L'annuncio doveva molto probabilmente avvenire nel corso dell'EVO 2019 ma un leak spuntato su Steam ha rivelato che Street Fighter V: Arcade Edition vedrà l'aggiunta di Honda, Lucia e Poison. I tre nuovi personaggi sono accompagnati ...

Street Fighter 5 sarà disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato su PS4 e PC : Se ancora non avete provato il picchiaduro di Capcom, Street Fighter 5, abbiamo delle ottime notizie per voi!L'ultimo capitolo della leggendaria serie ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, che hanno ritenuto buono il titolo dal punto di vista tecnico, non altrettanto buono per quanto riguarda il set di feature. Tuttavia, chi ancora non ha messo mano al picchiaduro avrà la sua occasione di testare il gioco per alcuni giorni.Come ...