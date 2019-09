Salvini | «Il problema del Milan non sono gli allenatori | anche in Groenlandia hanno

Caro Renzi - il problema non è la competizione tra lei e Salvini : Renzi e il Renzismo erano scomparsi. Prima dell’ultima sortita, tattica?, dell’ex premier contro il pericolo Salvini e il conseguente abbraccio, tattico?, al grillismo e alle sue sorti progressive, come rimedio al barbaro padano. Un’uscita di tecnicalità politica flebile. Difficile da implementare e rendere credibile. Renzi si immola. Punta l’indice contro Salvini facendo leva sulle paure dei cittadini, per evitare ...

Zingaretti : "Salvini è il problema non la soluzione" : Con la crisi di governo ormai conclamata, e la Lega che ha scelto la strada della parlamentarizzazione evitando di ritirare la sua pattuglia di ministri dall’esecutivo, si comincia a pensare alle elezioni. Crisi di governo, Conte: 'Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza' Conferenza stampa straordinaria del premier che ha usato parole durissime contro ...

Crisi - Pd : Salvini problema - non soluzione : 13.25 La sfida delle elezioni "non è persa": "metteremo in campo la nostra proposta sapendo che ci saranno 2 alternative: la Lega" o "il Pd". Così al Tg 3 il segretario dem Zingaretti,che dice:i sondaggi ci accreditano al 25.5%. "Il populismo al governo ha fallito. Il bilancio è drammatico", E Salvini "ha accelerato la Crisi perché ha paura di fare la Manovra". Va smontato "l'altro trucco di Salviniuomo della provvidenza: lui è parte del ...

Mozione M5S noTav bocciata - Salvini parla di problema politico : Palazzo Chigi interviene : C'è un no nei confronti della Mozione contro il proseguimento della realizzazione della Tav presentata dal Movimento 5 Stelle. Al contrario, le altre quattro mozioni favorevoli sono passate, anche grazie all'appoggio della Lega del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Queste ultime sono state presentate dal Pd, da Emma Bonino, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, passate rispettivamente con 180, 181, 181 e 182 sì. Di fronte a questo scenario ...

Migranti - Salvini "Ok a sbarco - problema risolto" | Procuratore : "Sulla Gregoretti 29 malati - due gravi" : "Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno. Intanto il Procuratore di Siracusa ha comunicato la relazione degli infettivologi sui 116 Migranti

Salvini : problema risolto - autorizzerò lo sbarco dei migranti sulla Gregoretti : Il ministro ha annunciato via Facebook che cinque Paesi europei hanno acconsentito ad accogliere i profughi ancora a bordo. "Sul pattugliatore 29 migranti con problemi sanitari. Due sono gravi", ha detto in mattinata il procuratore Scavone. Di Maio: "I nostri militari non sono...

Se Salvini e Di Maio sdoganano quella foto - abbiamo un problema : Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Di Maio a sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le ...

Se Di Maio e Salvini sdoganano quella foto - abbiamo tutti un problema : Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Di Maio a sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le ...

Salvini contro Tria : “Non vuole la flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Salvini contro Tria : "Se dice no al taglio delle tasse - il problema è lui" : “Se il ministro dell’economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest’anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all’acqua di rosa? L’Italia ha bisogno di uno choc fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio 24.L’attacco ...