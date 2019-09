Pd | Guerini | ‘scissione errore imperdonabile’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Questa scissione credo sia unimperdonabile”. Lo ha detto Lorenzodi Base Riformista alla Direzione Pd in un’intervento, si riferisce, molto applaudito. “Ho molto disagio ad affrontare questa direzione e svolgere questo intervento. Disagio di chi ha vissuto il momento con emozione molto forte”. “Lo stesso disagio provato per l’altra scissione. In entrambi i casi è stata una ferita profonda della nostra comunità. Il giorno precedente la scissione passai due ore con Bersani. Andai a provare a scongiurare quella decisione. Ho cercato di fare questo sforzo anche in questo momento in un dibattito che si è consumato in diversi mesi”. Per, quindi, la decisione di Matteo Renzi ed altri di lasciare il Pd è “unimperdonabile. L’ho detto fin dall’inizio. ...

