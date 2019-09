A Salone Genova start-up che sono evoluzione settore nautica

Aabato da record al 59° Salone di Genova : Roma, 21 set. (AdnKronos) - Padiglioni e banchine del Salone Nautico prese d’assalto dai visitatori già dall’apertura in questa terza giornata della manifestazione. Una gran folla di operatori del settore e appassionati del mare ha approfittato dello splendido sole di questa mattina a Genova per sco

Aabato da record al 59° Salone di Genova : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Padiglioni e banchine del Salone Nautico prese d’assalto dai visitatori già dall’apertura in questa terza giornata della manifestazione. Una gran folla di operatori del settore e appassionati del mare ha approfittato dello splendido sole di questa mattina a Genova per scoprire tutte le novità della 59esima edizione dell’appuntamento irrinunciabile per gli addetti del comparto e per chi ...

Nautica - Kauris II vince la Millevele al Salone di Genova : Genova, 22 set. – (AdnKronos) – Kauris II è il vincitore dell’edizione 2019 della Millevele di Genova organizzata dallo Yacht Club Italiano. Nicolò Carpaneda, che ha fatto le veci dell’armatore Giovanni Arvedi, è stato premiato dal presidente Yci, Nicolò Reggio, alla presenza del presidente Ucina Saverio Cecchi, nelle vesti di padrone di casa, del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’assessore regionale Ilaria ...

Nautica - turismo e ambiente al Salone di Genova : Roma, 20 set. (AdnKronos) – turismo e ambiente temi al centro del Salone Nautico di Genova. Confindustria Nautica e Assomarinas tornano all’appuntamento con la sesta edizione della Conferenza Nazionale sul turismo Costiero e Marittimo, per analizzare l’andamento del mercato dei servizi portuali turistici e per presentare al nuovo governo i temi ancora aperti e cruciali per l’intero comparto. Per Piero Formenti, ...

Operazione Delphis - al 59° Salone Nautico di Genova : raddoppiati gli avvistamenti di cetacei nei mari italiani : In occasione del 59° Salone Nautico di Genova, l’associazione Battibaleno presenta i risultati della tradizionale manifestazione nautica internazionale Operazione Delphis, che si è svolta lo scorso 21 luglio ed è giunta quest’anno alla 23esima edizione. Come ogni anno, gli obiettivi della manifestazione erano: censire la presenza di mammiferi marini, grazie al monitoraggio simultaneo effettuato dai diportisti, che permette di ...

La Guardia Costiera al 59° Salone Nautico di Genova - il bilancio dell’estate 2019 : salvate 2.205 persone in mare [FOTO] : Quest’oggi a Genova, nella cornice della 59esima edizione del Salone Nautico, dopo l’inaugurazione e la visita allo stand della Guardia Costiera della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli, la Guardia Costiera ha incontrato la Stampa per fare il bilancio sull’attività estiva e sulle azioni intraprese a tutela dell’ambiente marino e costiero. Alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ...

Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova : Genova, 19 set. (AdnKronos) – Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera sulla terrazza del padiglione Blu della Fiera di Genova si è aperta questa mattina la 59esima edizione del Salone Nautico, che durerà fino al prossimo 24 settembre. Con 986 espositori e oltre 1000 imbarcazioni esposte la kermesse ha aperto i battenti alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, dei rappresentanti ...

Bucci : “Genova con il suo Salone è Città della Nautica” : Roma, 5 sett. (AdnKronos) – “In questa occasione anticipo il futuro di Genova come Città della Nautica, riprendendo lo slogan, che è anche un’affermazione, coniata da Ucina a Milano e che rappresenta testa e cuore di ciò che stiamo facendo”. Lo ha detto oggi il sindaco di Genova Marco Bucci, alla presentazione della 59esima edizione del salone Nautico, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del comune. ...

Toti : “Salone Nautico è pietra miliare per Genova” : Roma, 5 sett. (AdnKronos) – “Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un’occasione e farla diventare un momento condiviso. E’ segno che il Salone Nautico rappresenta una pietra miliare di questa città”. Lo ha detto il ...

Salone Nautico di Genova - da prevendite online boom richieste : Genova, 5 set. (AdnKronos) – Mille barche e oltre 900 espositori, con in più quattordici i nuovi brand del settore: sono questi i numeri della 59esima edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 19 al 24 settembre, le cui novità sono state presentate oggi nel capoluogo ligure. Ottimismo per la kermesse della nautica che punta a superare anche il numero di visitatori, che lo scorso anno erano stati oltre 170mila: dalle prevendite ...