Temptation Island | crollo per Serena Enardu | la tronista in condizioni pessime Video

Spoiler Temptation Island del 23 settembre : Serena scoppia a piangere - Pettinelli furiosa : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island versione 'Vip'. Il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi è giunto alla sua terza puntata di programmazione che vedremo in onda lunedì 23 settembre in prime time dalle 21:30 circa. Un appuntamento che si preannuncia ricchissimo di colpi di scena per tutte le coppie che sono rimaste in gara, in particolar modo per Anna Pettinelli che chiederà il falò anticipatamente e ...

Temptation Island Vip - terza puntata : Serena Enardu in lacrime per Pago : La terza puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì 23 settembre. Il viaggio nei sentimenti delle coppie famose è in pieno svolgimento, ma tutto potrebbe ancora cambiare. La prossima sarà una puntata ricca di emozioni per Serena e Pago che probabilmente vedranno il loro rapporto giungere a un punto di svolta, ma anche le altre coppie non saranno da meno. Inoltre, ci sarà l'ingresso di Alex Belli e la sua compagna. Forti dubbi per Anna ...

Temptation Island Vip - Ciro Petrone : "L'invasione nel villaggio delle fidanzate? Sono saltato e non ho capito più nulla" : Le immagini della sua invasione nel villaggio delle fidanzate, con tanto di tappeto musicale struggente, che abbiamo visto durante la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, rimarranno nella nostra memoria "televisiva" molto a lungo...Ciro Petrone, attore napoletano noto per film come Gomorra e Reality, a causa di questo suo coup de théâtre, è stato squalificato da Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata ...

Uomini e Donne - Ida Platano : "Rivedere Riccardo mi fa sempre un certo effetto... Andrea di Temptation Island? Solo un amico" : Il Trono Over di Uomini e Donne è tornato in onda questa settimana, ovviamente su Canale 5. Nel parterre femminile, il pubblico ha ritrovato Ida Platano, a lungo protagonista delle dinamiche del Trono Over grazie alla sua tormentatissima storia d'amore con Riccardo Guarnieri, con cui prese parte anche alla quinta edizione di Temptation Island.Ida è riuscita finalmente a voltare pagina e, intervistata dal magazine ufficiale del programma ...

“Mi scoppia il cuore”. Temptation Island Vip - le immagini non mentono : Simone a pezzi : Sarà una puntata risolutiva quella di lunedì. Nel bene o nel male, qualcosa a Temptation Island Vip succederà. La anticipazioni che arrivano dall’isola più bollente della televisione toccano due dei protagonisti più amati, due di quelli che in questo inizio di trasmissione stanno tenendo alto l’interesse dei fan. Parliamo di Simone e Chiara. Il modello non sta vivendo un percorso semplice all’interno del reality show, ma probabilmente la puntata ...

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi convoca Simone al falò : Alessia Marcuzzi gela Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip: “Devo parlarti” Lunedì prossimo andrà in onda una nuovissima puntata di Temptation Island Vip 2019. E giusto poco fa è stato pubblicato un video su Witty Tv inerente a ciò che il pubblico vedrà. Un video in cui c’è stato un clamoroso colpo di scena: Alessia Marcuzzi ha chiesto di parlare da sola con Simone Bonaccorsi, il quale è stato quindi convocato al falò. In ...

Temptation Island Vip - Simone sconvolto : “Il cuore mi sta scoppiando” : Temptation Island Vip 2019 anticipazioni, Alessia Marcuzzi parla da sola con Simone Bonaccorsi: cosa ha fatto Chiara? Le anticipazioni di Temptation Island Vip 2019 di oggi hanno come protagonisti Simone e Chiara. Il modello non sta vivendo un percorso semplice all’interno del reality show, ma probabilmente la puntata di lunedì 23 settembre sarà ancora più […] L'articolo Temptation Island Vip, Simone sconvolto: “Il cuore mi sta ...

Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip? Anticipazioni e indizi : Temptation Island Vip 2019, Anticipazioni su Serena e Pago: la coppia lascerà il programma lunedì prossimo? Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip nella prossima puntata? Le Anticipazioni sulla coppia non promettono bene, in più abbiamo raccolto degli indizi qua e là che lasciano pensare a un falò di confronto anticipato. Il loro percorso è […] L'articolo Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip? Anticipazioni e indizi proviene ...

Temptation Island - Massimo lancia frecciatine a Ilaria? Lui interviene : Temptation Island, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis dopo il confronto a Uomini e Donne: le ultime news Massimo e Ilaria dopo Temptation Island si sono rivisti a Uomini e Donne ed è stato un confronto molto movimentato. Lui sembrava molto tranquillo, a dire il vero, forse anche perché ha ritrovato la serenità accanto a Sonia […] L'articolo Temptation Island, Massimo lancia frecciatine a Ilaria? Lui interviene proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - Elga Enardu : ‘Mi auguro che Serena e Pago si lascino’ : “Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferisco che si aprissero a un’opportunità di vita di coppia più bella di quella che hanno oggi”. Pane al pane vino al vino Elga Enardu esprime la propria opinione sul rapporto tra la gemella Serena e Pago, attualmente impegnati a Temptation Island Vip. Elga Enardu: “Serena e Pago non resistono uno lontano dall’altra” Intervistata dal ...

Temptation Island - l'ultimo confronto fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni a Uomini e Donne : Dopo il confronto di ieri fra Vittorio Collina e Katia Fanelli, nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda l'incontro fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, altri due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Proprio il secondo appuntamento col Trono Classico ha offerto la possibilità ai due di rivedersi ad un mese di distanza dall'ultima uscita. Come prevedibile, l'incontro fra i due giovani romani, che tanto ...

Temptation Island Vip - ex di Pago : “Serena? Mai vista in sette anni” : Serena Enardu di Temptation Island, Miriana Trevisan rivela: “Non la conosco” Temptation Island Vip nel suo cast vanta la partecipazione di Pago e Serena Enardu. L’artista è stato sposato con Miriana Trevisan, con cui ha un figlio. Miriana è stata intervistata da Novella2000 dove ha fatto una dichiarazione che ha un po’ spiazzato il pubblico di Temptation Island Vip. Miriana ha confidato di non conoscere Serena Enardu, nonostante ...

Temptation Island Georgette Polizzi si è sposata con Davide Tresse : Georgette Polizzi si è sposata con Davide Tresse, alle nozze hanno partecipato diversi volti del mondo dello spettacolo e dei social, con Georgette evidentemente emozionata per il grande giorno: “Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle ha confidato al settimanale “Spy”, che pubblica in esclusiva anche le foto della cerimonia della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo e con cui dovrò convivere tutta la vita e la perdita dei miei ...

Temptation Island vip - Ciro Petrone chiarisce : 'Non ho tradito Federica' : Ciro Petrone e Federica Caputo hanno lasciato anzitempo Temptation Island vip (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 con la conduzione della romana Alessia Marcuzzi) perché sono stati eliminati dalla produzione. In particolare, a pochi giorni dall'ingresso all'interno del villaggio, Ciro Petrone chiese un falò di confronto anticipato, ma la sua ragazza decise di rifiutare l'incontro perché voleva altre dimostrazioni dal suo ...