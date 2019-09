Previsioni astrologiche settimanali | dal 23 al 29 settembre | recupero per la Vergine

Previsioni astrologiche - classifica 24 settembre : Leone entusiasta - Acquario spossato : Martedì 24 settembre 2019 troviamo la Luna nel Leone mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro e Giove in Sagittario. Sul podio 1° posto Leone: entusiasta. Il settore professionale, specialmente per i lavoratori autonomi del segno, potrebbe subire una repentina ...

Previsioni astrologiche 24 settembre : lavoro 'top' per Sagittario e Ariete : Martedì 24 settembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Leone mentre il Sole, Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Bilancia. Marte sarà sui gradi della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Chiamate extra per l'Ariete Ariete: chiamate extra. Sebbene il severo duetto Saturno-Urano in angolo dissonante, i nativi che lavorano a ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 23 al 29 settembre : Gemelli calienti : Nella settimana dal 23 al 29 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal Cancro, dove si trova il nodo lunare, al segno della Bilancia, dove stazionano anche il Sole, Venere e Mercurio mentre Marte sarà sull'orbita della Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno dell'Ariete. Infine Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Gemelli calienti Ariete: nervosi. Marte, Sole, Venere e Mercurio tutti ...

Previsioni astrologiche - classifica 23 settembre : Leone paziente - Capricorno venale : Lunedì 23 settembre 2019 troveremo il nodo lunare e la Luna nel segno del Cancro, mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Bilancia. Marte sarà in Vergine e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Sul podio 1° posto Cancro: calienti. Lunedì di coccole ed affettuosità sino al tardo pomeriggio quando, con grande soddisfazione del partner, ...

Previsioni astrologiche 23 settembre : passione al 'top' per Cancro e Pesci : Lunedì 23 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro mentre il Sole, Venere e Mercurio si troveranno nell'orbita della Bilancia. Marte sarà in Vergine e Nettuno sarà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Ariete, amore flop Ariete: amore 'flop'. Venere in opposizione andrà, con ogni probabilità, ad incidere sulle vicende amorose dei nativi ...

Previsioni astrologiche 23 settembre : Gemelli esuberante - Scorpione fortunato : Lunedì 23 settembre 2019 la carta del cielo astrale del periodo mostra Marte e Sole ancora stabilmente nel segno della Vergine. Dal canto loro anche Mercurio e Venere continueranno a restare nel campo della Bilancia. La Luna invece rimarrà ancora un giorno in Cancro per poi passare martedì nel comparto del Leone. con il Nodo. I restanti pianeti tipo Plutone e Saturno continueranno a portare fortuna al Capricorno, mentre Giove darà forza e ...

Previsioni astrologiche 22 settembre : Cancro romantico - Capricorno brontolone : Domenica 22 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Marte ed il Sole saranno in Vergine con Plutone e Saturno che saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Toro distratto Ariete: litigiosi. La Luna cancerina, sommandosi alle altre asperità odierne, risulterà ben poco conciliante ...

Previsioni astrologiche - classifica 22 settembre : viaggi per Pesci - Toro distratto : Domenica 22 settembre 2019 troveremo la Luna e il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Vergine. Mercurio e Venere saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno rimarrà in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Pesci: viaggiatori. I nativi decideranno in questa giornata di ...

Previsioni astrologiche - classifica fortuna e lavoro di ottobre : finanze 'top' per Cancro : Nel mese di ottobre 2019 troveremo il cambio planetario di Mercurio, Venere ed il Sole che viaggeranno dalla Bilancia allo Scorpione rispettivamente nei giorni 3, 8 e 23 mentre Marte giorno 4 si sposterà dal segno della Vergine alla Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nell'orbita ...

Previsioni astrologiche - classifica 21 settembre : Gemelli passionali - Leone mondano : Sabato 21 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dei Gemelli mentre Mercurio e Venere transiteranno in Bilancia. Il Sole e Marte saranno nell'orbita della Vergine con Saturno e Plutone che stazioneranno nel Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno si troverà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Gemelli: passionali. Il favorevole duetto Luna-Venere andrà a ...

Previsioni astrologiche 21 settembre : Gemelli focosi - relax per Capricorno : Sabato 21 settembre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Vergine. Mercurio e Venere si troveranno sull'orbita della Bilancia con Saturno e Plutone che continueranno il loro transito in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Toro poco lucido Ariete: perplessi. Il comportamento ambiguo del partner potrebbe mettere in allerta i ...

Previsioni astrologiche weekend 21-22 settembre : rinnovamenti per Acquario e Bilancia : Durante il weekend del 21 e 22 settembre 2019 troviamo la Luna transitare in Gemelli mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Vergine. Mercurio e Venere saranno sull'orbita della Bilancia con Plutone e Saturno che stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Gemelli passionali Ariete: revisioni amorose. La Luna ...

Previsioni astrologiche - classifica 20 settembre : Gemelli briosi - Pesci silenziosi : Giovedì 20 settembre 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Bilancia. Marte ed il Sole stazioneranno in Vergine, nel frattempo Nettuno si troverà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano nel Toro. Sul podio 1° posto Leone: entusiasta. Giovedì dove i nativi potranno dare sfoggio di una straordinaria acutezza ...

Previsioni astrologiche 20 settembre : Leone entusiasta - Sagittario stacanovista : Venerdì 20 settembre 2019 troveremo Marte ed il Sole in Vergine mentre Mercurio e Venere transiteranno nel segno della Bilancia. La Luna sarà in Gemelli con il Nodo Lunare che stazionerà in Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Umore basso per il Toro Ariete: sfacciati. La Luna gemellina in netto contrasto con gli Astri di ...