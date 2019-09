Zingaretti | Risolvere in Libia il problema dei migranti

Fonte : blogo

(Di sabato 21 settembre 2019) Il segretario del Partito Democratico Nicolaè sempre più convinto che un aspetto importante per contrastare il fenomeno dei flussi migratori sia intervenire direttamente in, come del presto precisato nelle ultime settimane anche dalla Commissione UE e dalle altre parti coinvolte nella gestione dei.Intervistato oggi a SkyTg24,ha voluto ribadire che sostenere "porti chiusi" o "porti aperti" è assolutamente riduttivo e per nulla esatto:Italia e Ue devono andare ine non illudersi che l'unico modo per affrontare ildeisia dire 'porti chiusi' e fare campagna elettorale.: "L’addio di Renzi me l'aspettavo. Ora sintesi con M5S anche nei territori" Il nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è "un rischio, perché cambia il quadro di governo".fa "appello all ...

palmiericar : #Zingaretti afferma che #Orban è un nemico dell'Italia, eppure invita l'Italia e l'Europa a risolvere il problema d… - Teresat14547770 : Zingaretti all'intervista skai 24 Noi pensiamo a risolvere i problemi lavoro.scuola.industria.gren.sicirezza etc..c… - Cesare53180436 : @bonettiele @matteorenzi @nzingaretti Ma perché i problemi degli italiani li vuole risolvere lei e Zingaretti, ma mi faccia il piacere -