Incendio a Sarno sul monte Saretto Scuole chiuse e abitanti evacuati

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) Quella vissuta dai cittadini di, in provincia di Salerno, è stata una notte difficile, piena di terrore. Per colpa di un vastoche ha colpito ampie zone del, molti cittadini sono statie lerimarranno. Il Sindaco, Giuseppe Canfora, e gli assessori hanno chiesto l'intervento dell'esercito per poi affidare a Facebook lo sfogo per la tragedia che ha colpito la zona: ", non sappiamo più come difenderti". Ancora sconosciute le cause ma non si esclude la pista dolosa. Per aiutare la popolazione è stato allestito un centro di prima accoglienza, con beni di prima necessità, nella scuola Baccelli. All'interno hanno trovato riparo molti degli sfollati. Quelli che invece sono rimasti all'interno delle loro abitazioni hanno chiuso le finestre, abbassato le tapparelle, evitato di ingolfare i soccorsi liberando strade e vie di ...

MediasetTgcom24 : Vasto incendio nel Salernitano: cittadini evacuati, chiuse le scuole #sarno - Corriere : Sarno, incendio enorme minaccia il paese. Le fiamme sfiorano le case, decine di evacuati - SkyTG24 : Incendio a Sarno, brucia collina nel Salernitano: scatta l'evacuazione -