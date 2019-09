Gli inquietanti corridoi dei videogiochi - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di sabato 21 settembre 2019) Attraversiamo passaggi eogni giorno senza sosta. Sono spazi morti, noiosi, vuoti, monotoni e non degni di considerazione, in quanto non rappresentano degli elementi architettonici in cui fermarsi per poterli apprezzare, ma delle infrastrutture da attraversare velocemente. Tutto ciò che fanno è di incanalare i passaggi degli edifici, per permettere di spostarci da una stanza all'altra. Ma sebbene queste aree intermedie si diano frequentemente per scontate, sorpassandole rapidamente per raggiungere i luoghi di reale importanza, spesso possono essere incredibilmente evocative. Isono luoghi ansiosi ee l'horror, per tradizione, li utilizza per metterci alle strette. Raramente infatti essi rappresentano il luogo esplicito in cui si manifesta il terrore o la violenza, ma ci conducono ad essi. In quanto zone anticipatrici di paura, ifavorisce l'orrore ...

Chittophon0 : Poi parliamo degli uomini ma le ragazzine con gli ormoni a palla le vedo inquietanti uguale - effe_grazia : RT @robertonegriol1: L'ATTACCO DELINQUENZIALE DI BERGOGLIO ALLA CHIESA José Antonio Ureta. Comunione con Dio o con gli “spiriti” (maligni)?… - aspettaaspetta : RT @robertonegriol1: L'ATTACCO DELINQUENZIALE DI BERGOGLIO ALLA CHIESA José Antonio Ureta. Comunione con Dio o con gli “spiriti” (maligni)?… -