Arrestato 75enne per molestia sessuale nei confronti di minorenne

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Un uomo di 75 anni è statocon l’accusa di molestie sessuali neidi una. La ragazzina ha raccontato tutto alla mamma appena è riuscita a liberarsi dalla stretta del suo carnefice. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, in seguito a una approfondita indagine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lasi sarebbe verificata durante un pomeriggio estivo. La ragazzina si trovava nel cortile condominiale e stava portando a spasso il cane. Nelle vicinanze non vi erano altri adulti e l’accusato avrebbe approfittato del momento per invitare laa raggiungerlo per salutarla meglio.Quando la ragazzina ha declinato l’invito, ille si sarebbe avvicinato stringendola con forza e impedendole di scappare. L’avrebbe baciata e palpeggiata, senza darle la possibilità di ribellarsi. ...

24emilia : Boretto, 75enne arrestato per abusi sessuali su una minorenne - gazzettaReggioE : Blocca con un abbraccio, bacia e palpeggia una ragazzina. Arrestato un 75enne - zazoomblog : Ribera, arrestato omicida del 75enne Gaetano La Corte -