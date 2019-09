Problemi di salute per Emma | il messaggio dell' amico Paolo | Sei una guerriera che

Emma - Problemi di salute : la commovente lettera di Maria De Filippi : Emma Marrone annuncia di doversi fermare per problemi di salute e Maria De Filippi reagisce, dedicandole una lettera commovente. La cantante salentina e la conduttrice hanno un legame fortissimo nato ai tempi di Amici e cresciuto nel corso degli anni. La Marrone non ha mai nascosto di considerare la De Filippi come una “seconda mamma” e una “guida”, tanto che più volte ha accettato di partecipare al talent di Canale ...

Emma Marrone annuncia pausa per Problemi di salute - Maria De Filippi : ‘Non avere paura di nulla’ : “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“. Sui profili social di Amici compare un messaggio che Maria De Filippi indirizza a Emma Marrone, la quale la mattina del 20 settembre comunica ai fan uno stop momentaneo per risolvere questioni legate alla sua salute. Il legame tra la conduttrice e la cantante, lanciata nel 2010 proprio dal talent di Canale 5, è sempre stato molto forte e ...

Emma Marrone annuncia : «Mi devo fermare per Problemi di salute - tornerò più forte di prima» : Sincera, combattiva e preoccupata non solo per stessa, ma anche per chi le sta attorno. Anche davanti a una notizia non facile, anzi decisamente brutta, Emma Marrone dimostra uno spessore e una forza...

Musica – Emma Marrone - l’annuncio che spaventa i fan : “mi fermo per Problemi di salute” : Emma Marrone, il cancro è tornato? La cantante pugliese costretta a fermarsi per motivi di salute I fan di Emma Marrone in allarme! La cantante pugliese, che da poco è tornata in radio con “Io sono bella”, scritta per lei da Vasco Rossi e che nei gironi scorsi è stata alla Milano Fashion Week, ha fatto oggi sui suoi profili social un annuncio spaventoso. “La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare ...

Emma si ferma per Problemi di salute - salta il concerto a Malta : “Succede” : Emma si ferma per problemi di salute. Questo l'annuncio che arriva dai canali social dell'artista, che salterà anche il concerto a Malta di Radio Italia Live che era previsto per il 4 ottobre. L'artista è voluta intervenire personalmente per evitare inutili allarmismi, spiegando i motivi per i quali ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua salute e tornare in forze per nuovi lavori e nuova musica. Scrive Emma sul suo ...

Emma Marrone costretta a fermarsi per Problemi di salute : Brusco stop per Emma Marrone. Ad annunciarlo sui social è la cantante. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio

Emma Marrone - Problemi di salute : “Mi devo fermare” : Emma Marrone, una brutta notizia. È la stessa cantante a comunicare al suo esercito di fan di doversi prendere una pausa. L’annuncio inaspettato è arrivato a mezzo Instagram, dove Emma condivide spesso momenti del suo quotidiano, tra foto e video che spaziano dal lavoro alla vita privata. Proprio ora che la cantante salentina lanciata anni fa da Amici De Filippi era tornata alla ribalta con il nuovo singolo, questo stop inatteso dovuto a un ...

Emma Marrone : "Mi devo fermare per Problemi di salute. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia"" : “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”. Emma Marrone scrive un post su Instagram in cui racconta che è costretta a uno stop. La cantante che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo “io sono ...

Flora Canto - un'estate difficile per Problemi di salute : "Il peggio è passato" : Dieci giorni di ricovero, un intervento e la convalescenza a casa. Ora l'attrice sta bene ed è nel cast di 'Tale e Quale...

Lo sviluppatore di Cube World rivela : Problemi di salute mentale all'origine delle lunghissime tempistiche di sviluppo : Lo sviluppatore di Cube World ha parlato del lungo sviluppo del gioco e della mancanza di aggiornamenti in tutti questi anni.Poco tempo fa Picroma ha annunciato che il suo gioco di ruolo d'azione Cube World sarebbe arrivato in versione completa su Steam nei prossimi due mesi - sei anni dopo la sua controversa versione alpha.In seguito a tale annuncio, lo sviluppatore Wolfram von Funck ha diffuso un messaggio alla community di Cube World, ...

Migranti - Problemi di salute sulla Mare Jonio : evacuati una donna e 2 ragazzi : Tre dei 34 Migranti della Mare Jonio, ancora bloccata a Lampedusa dal divieto di sbarco, sono stati evacuati. Si tratta di una donna e due ragazzi. Aperto anche il fronte Alan Kurdi: anche Trenta e Toninelli hanno vietato l'ingresso, la nave va verso Malta.

Problemi di salute per Sarri : il messaggio di Roberto Mancini : “Ti aspettiamo, in bocca al lupo per una completa guarigione!”. E’ il messaggio del ct azzurro Roberto Mancini per augurare una pronta guarigione via Twitter a Maurizio Sarri, ancora alle prese con la polmonite e costretto a saltare le prime due gare di campionato della Juventus, contro Parma e Napoli. L’obiettivo per l’allenatore della Juventus è quello di ritornare in panchina per la terza giornata del ...

Karina Cascella : "Periodo difficile - ma non ho Problemi di salute" : Con un post pubblicato su Instagram, Karina Cascella ha fatto sapere di attraversare un periodo non particolarmente felice. Ecco cosa ha scritto l'ex opinionista di Uomini e donne da qualche anno protagonista nei programmi di Barbara d'Urso:Ci sono periodi difficili.. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi.. Ed è vero..non sei sempre ...

Le notizie del giorno – La presentazione di Balotelli - Problemi di salute per Sarri - infortunio in casa Samp : presentazione Balotelli – Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza. “Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era ...