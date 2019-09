Messina | in Appello ridotta la condanna per l’ex deputato Pd Genovese | sei anni e otto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Assolto per riciclaggio, prescritto per alcuni capi d’imputazione di frode fiscale e truffa: si alleggerisce così la pena in secondo grado per l’exmessinese Francantonio, da 11a 6e 8 mesi. Molto più severa era stata la sentenza di primo grado, inè stata però confermata laper associazione a delinquere, tentata estorsione, e sono stati confermati due ipotesi di reati fiscali e due ipotesi di truffa. Così ha deciso dopo sette ore di camera di consiglio, la corte d’dipresieduta dal giudice Alfredo Sicuro. L’ennesima tappa di una storia giudiziaria che ha inizio nel maggio del 2013, quando il gip GiovDe Marco firma la proroga di indagine dove si legge il nome di Francantoniotra gli indagati. È la primissima tappa, in quel momento,sindaco dinazionale del Pd, eletto nel ...

