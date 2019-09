LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Fedrerer Zverev- Shapovalov Sock 5-2 | break per l’Europa!

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40lascia il rovescio di: sembrava fuori ed invece, quarto set point annullato. AD-40 Grande prima di. 40-40 Dopo un gran recupero sottorete d’istinto, Federer conclude malamente di rovescio. 40-30 Doppio fallo per. 40-0 Bravissimo ancora il canadese che però non può nulla sulla stop-volley di Federer. 15-0 Grandissima difesa diche alza tre lob per Federer eche chiudono senza problemi. 5-3 Il canadese segue la curva verso sinistra e chiude a zero il servizio. 30-0 Ottimo inizio al servizio per. 5-2 Nessun problema al servizio per l’Europa. 40-0chiude con la volée di rovescio. 30-0 Chiusura a rete diprova il salvataggio buttandosi in terra. 4-2non ha problemi in risposta: ottimo turno in battuta. 40-30 Scappa via il diritto di ...

Eurosport_IT : Federer aiuta Nadal a sistemarsi la giacchetta... Questa la dovevamo ancora vedere???? Tutta la Laver Cup LIVE su E… - zazoomblog : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 0-3 break dell’americano che entra in partita! - #Laver… - zazoomnews : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 il greco conquista il primo parziale! - #Laver #DIRETTA:… -