Doc è il nuovo album di Zucchero atteso a novembre con un tour europeo date e tracklist

Il nuovo promo di The Good Doc tor 3 mostra un inedito Shaun tra cene romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostra ndo uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette . Ebbene sì, il nuovo ...

Studenti Lazio da 16 settembre di nuovo su banchi : Doc enti e presidi questioni da risolvere : Roma – Per i giovani Studenti del Lazio e’ quasi tempo di tornare a scuola. Ufficialmente le loro vacanze termineranno il 16 settembre , ma, vista l’autonomia degli istituti, molti torneranno in aula gia’ dalla prossima settimana. E’ il caso del Mamiani la cui campanella suonera’ giovedi’ 12 o il Morgagni di Monteverde che aprira’ i cancelli il giorno prima. Tutte le scuole di ogni ordine e grado ...

Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c’è posto per Shaun e i suoi nuovi casi : quando andrà in onda la serie? : Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c'è posto per tutti. Questa è la novità dell'ultima ora visto che proprio nel suo prime time del lunedì, ABC ha deciso di rilasciare un nuovo promo della serie mettendo da parte la vita sentimentale di Shaun a favore degli altri protagonisti e dei nuovi casi che dovranno trattare. La nuova stagione della serie con l'amato Freddie Highmore debutterà negli Usa il prossimo 23 settembre andando in onda fino ...