Casting per puntate pilota di un film e per uno spot pubblicitario

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse per realizzaredi unda proporre in seguito a Rai e a Mediaset nonché da lanciare nell'ambito di alcuni prestigiosi festival di carattere cinematografico in Italia e all'estero. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importantedi tipo, correlato a una casa farmaceutica, le cui riprese si effettueranno poi nel mese di ottobre a Roma. Uncon '' Per la realizzazione di due '' di unda proporre successivamente a Mediaset e alla Rai, unitamente a vari festival cinematografici, sono in corso le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse, tutti di età compresa tra 20 e 60 anni. Le selezioni si svolgeranno in due cittadine della provincia di Agrigento, ...

mysspare : RT @eliscrivecose: A momenti stiamo facendo i casting per la prossima edizione e ancora stiamo qua a parlare di gente che abbiamo rimosso d… - jaestalgia : 2 ore in quella sala per 5 minuti di casting ok - DanieleZatini : RT @saunamilano: #CASTING con .@JACK23official solo per aspiranti #pornoattori e #attrici #AreYouReady ?! ?????? #domenica 5 #ottobre dalle… -