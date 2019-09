Trapani | a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest | al via la 22^ edizione

Sanità : sblocco assunzioni all'Asp Trapani - 239 posti a concorso : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Oltre 200 nuove assunzioni all'Asp di Trapani. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239 posti a tempo indeterminato. Si tratta di 148 posti di dirigente me