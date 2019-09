Repubblica | Cristiano Ronaldo prima aveva una squadra attorno | adesso deve cucirla lui

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) La Juve infrange il suo sogno di superare l’Atletico e chiude solo con un pareggio il suo esordio in Champions La Juve non ancora sarrista e l’Atletico ancora cholista hanno pareggiato una partita illogica scrive Emanuele Gamba su, commentando due squadre che ancora non sono riuscite a metabolizzare i cambiamenti che le stanno attraversando. I gol infatti sono arrivati alla vecchia maniera, con due contropiedi La differenza è che quest’annosembra persino più coinvolto da un’idea collettiva, mentre con Allegri prendeva e tirava, per lo più. Ma forsesapeva di avere una, mentrelui. Nonostante tutto la Juve si è barricata in difesa nel finale ed è riuscita a salvare il risultato Labianconera ha comunque ancora una memoria che resiste, è l’impronta di anni e anni di calcio pratico sublimati dall’azione del ...

