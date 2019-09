Morto l’ex presidente della Tunisia Ben Ali | aveva 83 anni | a stroncarlo una lunga

Tragedia nel calcio : l’ex difensore della nazionale Fernando Ricksen è Morto a 43 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male : Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpa della sclerosi ...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del Grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Ginnastica in lutto - è Morto Bruno Grandi : ci lascia l’ex Presidente della Federazione Mondiale e Italiana : Il mondo della Ginnastica è in lutto, oggi Bruno Grandi ci ha lasciato. L’ex Presidente della Federazione Internazionale e Italiana se ne è andato dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile, il forlivese è purtroppo scomparso all’età di 85 anni stretto dall’affetto dei suoi cari. Stiamo parlando di un’icona della Polvere di Magnesio, una figura che ha segnato la storia di questo sport: è stato Direttore ...

Roberto Bruni Morto - l’ex sindaco di Bergamo aveva 70 anni : avvocato - socialista e partigiano : L’ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni è morto a 70 anni la sera del 10 settembre. Primo cittadino dal 2004 al 2009 (in passato consigliere e assessore), consigliere regionale per il Pd dal 2013 al 2018, era attualmente presidente della Sacbo, società di gestione dell’aeroporto Milano-Bergamo, che ha dato l’annuncio: “Sacbo annuncia con immenso dolore la perdita del suo presidente – si legge nella nota – ...

Trento - precipita da 10 metri mentre lavora nel bosco : Morto l’ex calciatore Paolo Valenti : Paolo Valenti, 36 anni, tre figli e una carriera da ex stella del calcio regionale, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi a Tione di Trento. L'uomo, titolare di una ditta di lavori forestali, è precipitato da un albero mentre era impegnato in alcune operazione nel bosco, facendo un volo di 10 metri. A lanciare l'allarme è stato il padre, che era con lui. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.Continua a leggere

È Morto Robert Mugabe - l’ex dittatore dello Zimbabwe al potere per 37 anni : È morto Robert Mugabe, ex presidente-dittatore dello Zimbabwe. Mugabe, che aveva 95 anni, è deceduto a Singapore, dove da anni veniva seguito dal punto di vista medico. Primo presidente dall'indipendenza del Paese dell’Africa orientale, Mugabe è stato al potere per 37 anni, dimettendosi solo a fine 2017, a seguito delle proteste di piazza e di un colpo di Stato dall’esercito.Dopo essere stato eletto primo ministro dello Zimbabwe nel 1980, ...

Tomaso Cavanna - è Morto l’ex discografico - imprenditore e produttore di eventi : Lutto nel mondo della musica per l’improvvisa scomparsa di Tomaso Cavanna che proprio oggi, 28 agosto, avrebbe compiuto 45 anni. L’ex discografico, ha lavorato per le major Universal e Sony Music. Dopo la sua esperienza nella discografia Tomaso Cavanna si è lanciato nel campo dell’organizzazione di eventi ideando e fondando Punk For Business nel 2014. Un grande successo costellato da riconoscimenti, come nel 2017 al premio Bea ...

Volkswagen - Morto l’ex ad Ferdinand Piech. Il grande vecchio dell’auto tedesca : Non era poi così anziano Ferdinand Piech, il “grande vecchio” dell’industria tedesca dell’auto: è morto domenica all’età di 82 anni, dopo essersi accasciato in un ristorante in cui si era recato sabato sera in compagnia della moglie. Tuttavia, la notizia è stata diramata solo poche ore fa. La sua dipartita segna la fine di una pagina di storia importante dell’automotive, che ha visto Piech portare il gruppo Volkswagen, che ha diretto come ...

Si rompe l’arteria femorale dopo un incidente in bicicletta : Morto l’ex sindaco Oliena (Nuoro) : Francesco Capelli, ex sindaco di Oliena, in provincia di Nuoro, è morto dissanguato stamattina dopo essere caduto dalla bicicletta. Stava pedalando insieme a suo figlio a Lanaittu, nel Supramonte di Oliena. Molto difficile l'intervento dei soccorritori.Continua a leggere

