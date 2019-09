La beta multiplayer di The Last of Us Part II potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se siete fan diof Us, allora saprete che Sony e Naughty Dog terranno un media event dedicato a Theof UsII il 24 settembre a Los Angeles. L'evento prevede che i membri della stampa ottengano uno sguardo più ravvicinato al sequel, provando il gioco per circa 3 ore. Si spera che questo evento sia anche l'occasione per scoprire finalmente la data di uscita.ZhugeEX ha confermato su Twitter che i membri della stampa saranno i primi a giocare a Theof UsII per tre ore intere, dichiarando anche che il titolo sembrerebbe davvero vicino alla fine dello sviluppo. Ciòsignificare anche che, con 3 ore di demo pronte, potremmo vedereunanei prossimi mesi. Come sottolineato da Pushsquare, tre ore di campagna sono una porzione piuttosto grande da mostrare in questo momento, quindi unasarebbe più "pratica" per non ...

