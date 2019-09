Dati Viminale | a settembre aumentano gli sbarchi Hotspot Lampedusa in difficoltà

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Per la prima volta nel 2019, il numero di migranti sbarcati in un mese è superiore al corrispondente mese nel 2018. A2019, secondo il cruscotto statistico delaggiornato a oggi, sono sbarcate finora 1.435 persone, contro i 947 sbarcati del2018. Un aumento del 51%, in controtendenza rispetto a un trend di forte diminuzione che sembrava consolidato.In totale, nel 2019 i migranti sbarcati sono stati 6.570, contro i 20.859 dello stesso periodo del 2018 e addirittura i 102.954 del 2017.I due giorni più “caldi” per gliin questo mese sono stati il 14, con 279 arrivi, e la giornata di ieri, con 223, che stanno mettendo in ginocchio l’di.Ieri sera un gruppo di tunisini ha inscenato un sit in di protesta davanti alla chiesa madre del paese che si trova nel centro urbano. Chiedono di potere rimanere ...

