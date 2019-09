Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – Come far rinascerecustodi della storia e dell’identità del Paese? Se ne parlerà domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 13:30, nel corso del Convegno “Il restauro nei”, promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia in programma presso la Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47). L’iniziativa è un momento disulleche investono questo immenso patrimonio italiano e ha lo scopo di individuaree soluzioni per il recupero e la miglior fruizione della loro identità ed eredità culturale. Un gran numero diitaliani, infatti, vive in stato di abbandono, soprattutto per lo spopolamento da parte dei residenti, spinti altrove da migliori prospettive occupazionali. L’edilizia, quindi, priva di manutenzione, raggiunge livelli di degrado che ne minacciano spesso la ...

romadailynews : #Borghi e centri storici: esperti a confronto su criticità e strategie di #valorizzazione… - andsnz : @TarabellAlberto @Andunedhel @evelynbani @borghi_claudio @udogumpel @gadlernertweet È civile, per uno che vuole div… - costagliolaant2 : @luigidimaio coro ministro in tutta Italia stanno partendo i centri in borghi.solo in Campania no.perche il commori… -