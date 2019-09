Berbatov dice basta | nel messaggio di addio riferimento a Cristiano Ronaldo

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) “La mia ultima partita è stata più di un anno fa, credo sia il momento giusto per fermarsi”. Dimitarha annunciato con queste parole sul proprio profilo Instagram il ritiro dal calcio giocato. Il 38enne attaccante bulgaro ha collezionato 605 partite in carriera siglando 243 gol. In bacheca può vantare 3 Premier League, 3 Fa Cup e 3 Community Shield tutte vinte con la maglia del Manchester United, e anche una coppa di Bulgaria con il Cska Sofia. Ildell’ex attaccante del Tottenham continua così: “Non è la fine, rimarrò in gioco in un modo o nell’altro. Mi mancherà tutto. Le partite, gli allenamenti, i gol, la pressione, i miei compagni di squadra, il ruggito dei fan ai miei gol. Sono stato benedetto e ho lavorato sodo per avere l’opportunità di giocare con uno dei migliori di sempre – il...

