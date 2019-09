Alessandro Di Battista ai 5 Stelle | Non fidatevi del Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Ad ogni modo, il governo c’è e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d’accordo con loro dico: NON VI FIDATE!”.Diusa il maiuscolo - che sul web equivale a gridare - e spiega in 8 punti quali siano i possibili trabocchetti per M5s nel Conte II. Il primo punto sintetizza l’articolata disamina con cui, su Facebook, l’ex deputato mette nel mirino l’altro azionista di governo: “Non vi fidate del Pd derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di ‘pali’”. “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto. Ho sempre reputato il Pd il partito del sistema per eccellenza, quindi il più pericoloso”, spiega Di. “Il Pd - riprende - è un partito ‘globalista’, liberista, ...

