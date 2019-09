Terrore bus, i 50 ragazzi parte civile

I 50ni che erano sul bus dirottato a marzo nel Milanese, le loro famiglie e 3 accompagnatori si sono costituitinel processo all' Assise di Milano contro Osseynou Sy, l' autista che prese in ostaggio i giovani sul bus, poi incendiato, a San Donato.anche Comune di Crema e, solo per l'incendio, Autoguidovie, proprietaria del mezzo. Questa e il mininistero dell'Istruzione sono stati citati in giudizio come responsabili civili e dovranno risarcire i danni se Sy verrà condannato.Nuova udienza il 21/10(Di mercoledì 18 settembre 2019)