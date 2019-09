Sicilia : Ars - M5S candida Cappello come vice presidente Ars : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Sarà Francesco Cappello il deputato indicato dal M5S per succedere a Giancarlo Cancelleri – nominato vice ministro nel governo Conte bis – nel ruolo di vice presidente dell’Ars. A votare il nuovo vice presidente sarà Sala d’Ercole. L'articolo Sicilia: Ars, M5S candida Cappello come vice presidente Ars sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicilia : Lupo (Pd) - 'Ars paralizzata da finanziaria a puntate' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci invece di governare continua a fare una strumentale opposizione a Crocetta. Riconosca piuttosto i suoi errori che hanno di fatto paralizzato il parlamento con una legge finanziaria a puntate". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo comm

Sicilia : Musumeci - 'maggioranza all'Ars? Non me ne sono mai accorto' : Palermo, 18 set. (Adnkronos) - "All'Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. "Parlerei di coalizione di governo piu che di una maggio

Sicilia : Musumeci - ‘maggioranza all’Ars? Non me ne sono mai accorto’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “All’Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. “Parlerei di coalizione di governo piu che di una maggioranza” ha aggiunto facendo appello alla “responsabilità di tutti i gruppi presenti in ...

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) - Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, "anche per capire quale può essere l'ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno". Il deputato dem Barbagallo parla di "condotta scell

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Via dal 'collegato' tutte le norme e tutti gli emendamenti che prevedono spese. Lo stop, sancito durante la seduta di oggi pomeriggio di Sala d'Ercole, arriva dopo che stamattina, durante la seduta della V Commissione che avrebbe dovuto esaminare il maxi emendamento, i

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Via dal ‘collegato’ tutte le norme e tutti gli emendamenti che prevedono spese. Lo stop, sancito durante la seduta di oggi pomeriggio di Sala d’Ercole, arriva dopo che stamattina, durante la seduta della V Commissione che avrebbe dovuto esaminare il maxi emendamento, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha letto una comunicazione del governo che ammette la mancanza di ...

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) – Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, “anche per capire quale può essere l’ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno”. Il deputato dem Barbagallo parla di “condotta scellerata della sessione di bilancio” da parte del governo. Dal capogruppo del M5S Francesco Cappello arriva ...

Sicilia : ‘spese pazze’ all’Ars - chiesta condanna per sei ex deputati : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – La condanna di sei ex deputati regionali Siciliani è stata chiesta oggi dalla Procura di Palermo nell’ambito del processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Assemblea regionale Siciliana. I pm, come scrive Live Sicilia, hanno chiesto la condanna per Cataldo Fiorenza (4 anni e 3 mesi), Giulia Adamo (3 anni e 9 mesi), Giovanbattista Bufardeci (3 anni), Rudi Maira (3 anni e 6 mesi), Livio ...

Sicilia : 'spese pazze' all'Ars - chiesta condanna per sei ex deputati : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - La condanna di sei ex deputati regionali Siciliani è stata chiesta oggi dalla Procura di Palermo nell'ambito del processo sulle cosiddette 'spese pazze' all'Assemblea regionale Siciliana. I pm, come scrive Live Sicilia, hanno chiesto la condanna per Cataldo Fiorenza (4

Sicilia - spese pazze all’Ars : procura di Palermo chiede di condannare sei ex deputati : Sei ex deputati da condannare per peculato. È la richiesta avanzata dal pm di Palermo Laura Siani alla fine del processo sulle “spese pazze” all’Assemblea regionale Siciliana. Gli ex deputati sono Cataldo Fiorenza (la richiesta di condanna è di 4 anni e 3 mesi), Giulia Adamo (3 anni e 9 mesi ), Giambattista Bufardeci (3 anni), Rudi Maira (3 anni e 6 mesi), Livio Marrocco (3 anni e 6 mesi), Salvo Pogliese (4 anni e 3 mesi). Il ...

Sicilia : ‘spese pazze’ all’Ars - chiesta condanna per sei ex deputati : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – La condanna di sei ex deputati regionali Siciliani è stata chiesta oggi dalla Procura di Palermo nell’ambito del processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Assemblea regionale Siciliana. I pm, come scrive Live Sicilia, hanno chiesto la condanna per Cataldo Fiorenza (4 anni e 3 mesi), Giulia Adamo (3 anni e 9 mesi), Giovanbattista Bufardeci (3 anni), Rudi Maira (3 anni e 6 mesi), ...

Sicilia : M5S - ‘all’Ars vergognoso gioco dell’oca’ (2) : (AdnKronos) – “Ci è stato chiesto di autorizzare ulteriori spese che passano da questo maxi-emendamento – afferma Schillaci – Una situazione paradossale visto che ci troviamo di fronte, stando alle indiscrezioni, a un disavanzo sempre più corposo nei conti regionali e non conosciamo se vi sarà la copertura finanziaria da parte della commissione Bilancio”. “Per sei mesi abbiamo lavorato come le trottole, ...

Sicilia : M5S - ‘all’Ars vergognoso gioco dell’oca’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Abbiamo la sensazione di esserci ritrovati dentro a un vergognoso gioco dell’oca, incastrati per sei mesi nel labirinto dei collegati alla finanziaria regionale e adesso, dopo la pausa estiva, si ricomincia tutto da capo: in Commissione arriva il maxi-emendamento che vanifica tutto il lavoro precedente e lo fa confluire in 61 articoli, al solito infarciti di misure clientelari per ...