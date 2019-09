Fed taglia i tassi di un quarto di punto ma i vertici sono divisi

Pd : Fedeli - ‘non condivido Renzi - battaglia riformista si fa dentro’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “L’uscita dal Pd di Matteo è una scelta che non condivido, che mi pare indebolisca il fronte democratico di chi vuole costruire l’alternativa al sovranismo populista”. Lo scrive la senatrice Pd, Valeria Fedeli, su Huffington Post. “Se le motivazioni di chi lascia sono quelle che sto leggendo in queste ore, con tutto il rispetto che ovviamente è dovuto alle opinioni di ciascuna ...

Draghi taglia tassi e riavvia Qe. E Trump torna ad attaccare la Federal Reserve : Mario Draghi va all-in e riarma il bazooka della Bce: giu' il tasso sui depositi, riavvio del Qauntitative easing, nuove condizioni piu' favorevoli per i prestiti a lungo termine alle banche e una 'forward guidance' ancora piu' accomodante. Non manca niente nel pacchetto di stimoli approvato dal consiglio direttivo dell'Eurotower. Neanche l'auspicio che ora anche la politica di bilancio faccia la propria parte per risollevare le sorti ...

Paola Toeschi - moglie Dodi Battaglia/ 'Tumore al cervello sconfitto grazie alla Fede' : Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia: la donna non ha avuto una vita semplice e negli ultimi anni ha dovuto lottare anche contro un tumore.

**Bce : Trump - ‘agisce rapidamente e taglia tassi - Fed sta seduta’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “La Bce, agendo rapidamente, taglia i tassi di 10 punti base. Stanno tentando e con successo a svalutare l’euro rispetto al dollaro molto forte, danneggiando l’export statunitense. E la Fed sta seduta, seduta e seduta. Loro sono pagati per prestare denaro mentro noi stiamo pagando gli interessi”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump dopo la decisione della Bce e ...

La Fed taglia i tassi per la prima volta dal 2008. Ma potrebbe essere tardi. E non bastare a Trump : Con una mossa attesa dagli operatori, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base, la prima riduzione degli ultimi dieci anni. Una decisione che, secondo molti osservatori, non basterà però a ridare fiato all’economia Usa e a eliminare i rischi di recessione e che sicuramente non servirà nemmeno a evitare le ire del presidente Donald Trump che, con il suo solito stile roboante, nei giorni scorsi aveva sfidato l’indipendenza della ...

La Fed accontenta Trump a metà Powell taglia "solo" dello 0 - 25% : Alla fine, dopo un pressing irrituale fatto a colpi di tweet e dichiarazioni, Donald Trump porta a casa l’inversione della politica monetaria da parte della Federal Reserve, anche per sostenere la sua aggressiva politica commerciale nei confronti di Cina ed Europa. Jerome Powell Segui su affaritaliani.it

Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi : Le attese sono grandi. La Fed dovrebbe tagliare i tassi al 2-2,25%, invertendo la rotta seguita fino a dicembre 2018, data dell’ultimo rialzo. È innegabile che le pressioni di Donald Trump pesino come un macigno sull’interpretazione di questa mossa: è davvero necessaria? Oppure la Fed sta cedendo alla volontà del potere politico?