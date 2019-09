Tentato omicidio e violenza sessuale nei confronti di una 90enne Arrestati due minori 

Messina : Tentato omicidio a Barcellona - indagini : Palefmo, 12 set. (AdnKronos) - tentato omicidio a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, dove ieri sera un uomo di 46 anni, Alessandro Genovese, 46 anni, è stato ferito gravemente. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle ed al torace. Ma non versa in pericolo di vita. Inda

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Valentina confessa il Tentato omicidio di Christoph! : Ha appena compiuto 18 anni, eppure la sua vita è già stata ricca di drammi… e ora potrebbe venire distrutta per sempre! Stiamo parlando di Valentina Saalfeld (Paulina Hobratschk), la figlia adolescente di Robert (Lorenzo Patané). Dopo aver affrontato la morte della madre Miriam (Inez Bjørg David) e la durissima prova della leucemia, nella quindicesima stagione di Tempesta d’amore la ragazzine si ritroverà alle prese con niente meno che un’accusa ...

Acoltella amico dopo festino a base alcol e cocaina : arrestato per Tentato omicidio : Roma – Gli operatori del 118 hanno subito chiamato la Polizia di Stato quando, intervenuti intorno alle 22.30 per soccorrere una persona ferita nei pressi di un bar in via della Giustiniana a Labaro, a Roma, si sono accorti che il ragazzo straniero aveva un taglio all’addome di circa 5 centimetri. Immediatamente sono arrivate 3 Volanti che, dopo aver ascoltato dei testimoni ed aver visionato le telecamere di videosorveglianza del ...

Vittoria - mandato di arresto europeo per Tentato omicidio : mandato di arresto europeo per un 37enne rumeno a Vittoria per il reato di tentato omicidio volontario

Vittoria - nuovi guai per l'investitore dei due cuginetti : accusato di Tentato omicidio : Rosario Greco infastidito da uno sguardo, avrebbe ferito con una coltellata un avventore di un camioncino di panini

Ragusa - Tentato omicidio a Vittoria : uomo ferito con coltello : Ragusa, tentato omicidio a Vittoria. La vittima stava consumando un panino in un camion-bar ed ha incrociato lo sguardo dell’indagato

Bergeggi - accusato di Tentato omicidio il 17enne che ha lanciato il cassonetto dalla scogliera : tentato omicidio per aver lanciato il cassonetto dell'immondizia sulla spiaggia di Bergeggi: è questa l'accusa contestata allo studente di 17 anni che ha confessato quanto successo. Migliorano intanto le condizioni del 12enne colpito: "Fuori dal coma farmacologico".Continua a leggere

Manfredonia - padre e figlio arrestati per Tentato omicidio : Valentina Dardari I due si erano introdotti furtivamente in casa della madre e il ragazzo aveva cercato di uccidere il nuovo compagno della donna. La sorella maggiorenne è rimasta lievemente ferita Tragedia sfiorata a Manfredonia, comune in provincia di Foggia. Dove un 16enne è entrato con il padre 40enne nell’abitazione della madre e ha tentato di uccidere il nuovo compagno della donna. Una volta intervenuti i carabinieri del Nucleo ...

Il ragazzo arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern - a Londra - è stato accusato di Tentato omicidio : Il ragazzo di 17 anni arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern, a Londra, è stato formalmente accusato di tentato omicidio. La polizia ha detto che il ragazzo si presenterà al tribunale per minorenni martedì mattina.