Temptation Island Vip | cinque coppie rimaste in gara | Gabriele e Silvia nuovi concorrenti

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata diVip, raccogliendo davanti alla televisione quasi 3 milioni di spettatori, cioè il 17,75% di share. Ancora una volta si tratta di un risultato basso rispetto alle puntate dell’edizione “Nip” di, che è arrivata a raggiungere 5 milioni di spettatori. Nel corso della puntata la coppia formata da Er Faina (Damiano Coccia) e Sharon ha deciso di abbandonare l’Is Morus Relais insieme. La decisione non è stata facile però, perché inizialmente, alla richiesta di presentarsi al falò di confronto di Damiano, la fidanzata decide di non presentarsi. Damiano vuole quindi abbandonare da solo il programma ed è lì che Sharon si presenta, ma la discussione tra i due non va a buon fine e Sharon, convinta di non aver fatto niente di male, decide di andare via da sola. A distanza di pochi giorni però Er Faina torna ...

