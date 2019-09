Renzi dice addio al Pd | sarà un bene per tutti

Carlo Calenda : “Impossibile andare con Renzi. Il 9 dicembre lancio il mio movimento a Roma” : Carlo Calenda lancerà il suo movimento il prossimo 9 dicembre a Roma. In un'intervista al 'Messaggero' spiega perché non formerà un partito con Renzi, fresco di rottura con il Pd: "Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare".Continua a leggere

Calenda dice che non andrà con Renzi : È «impossibile» che il suo nuovo movimento faccia accordi con quello di Renzi, ha detto al Messaggero

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

Con l'uscita di Renzi dal Pd la maggioranza potrebbe persino allargarsi - dice Fornaro : “Credo che una fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd, se l'alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose”. Lo sostiene Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera dei deputati in un colloquio con Il Foglio. Secondo Fornaro l'uscita di Renzi è tracciata “un po' perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno e un po' perché lui appartiene a una storia che non è certo assimilabile a quella della sinistra”. Per il deputato ...

Nessuno scandalo se Renzi dovesse decidere di uscire dal Pd - dice Bettini : Fosse per lui l'alleanza elettorale con i 5Stelle “andrebbe fatta ovunque” anche se “non possiamo calare dall'alto uno schema che rischia di essere improvvisato”. Per il momento, allora, Pd e M5s “devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati”. Perché “solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini”. È quanto sostiene Goffredo Bettini, ex parlamentare Pd in Italia e a Strasburgo, che ...

Fornaro (Leu) dice che l’asse solido con il M5s può spingere Renzi fuori dal Pd : Roma. Con quella sua pacatezza che a volte sembra quasi indolenza, Federico Fornaro lo dice in un sospiro: “Credo che una fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd, se l’alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose. Un po’ perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno – ragiona il c

La7 - Calenda contro tutti : “Conte dice balle - Di Maio non parla inglese e Speranza di sanità non sa nulla. Renzi? Basta coi bulli” : Attacco indiscriminato dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, contro il governo Conte bis. Ospite di Omnibus (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico sottolinea: “E’ un governo che nasce da una gigantesca operazione di trasformismo a opera di due partiti che si sono odiati fino al giorno prima. E si ritrovano in un governo dove il presidente del Consiglio è lo stesso presidente del Consiglio del governo precedente, ma che ...

Luigi De Magistris sulle sorti del Paese : "A dicembre Salvini e Renzi avranno entrambi il 30 per cento" : "A dicembre avremo Salvini al 30% come capo dell'opposizione, Renzi al 30% e i 5 stelle non crolleranno sotto al 10%, ma si assesteranno intorno al 15% grazie a Conte". Luigi De Magistris, sindaco di Napoli sembra essere sicuro su quanto accadrà dopo il giuramento del Conte bis. "Salvini pensava di

Colpa di Renzi se il governo giallorosso non è nato prima - dice in sostanza D'Alema : “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018 dice: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza ...

Di Maio sta facendo la fine di Renzi ("fatto fuori dai suoi") - dice Pizzarotti : “Luigi Di Maio sta seguendo lo stesso percorso di Renzi che sembrava un intoccabile, e invece poi è stato fatto fuori proprio dai suoi”. Lo vede così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti il destino del suo ex compagno e leader del Movimento 5Stelle nell'intervista al Corriere della Sera, edizione su carta. E lo trova anche “sotto scacco”. In particolare, per via della mossa a sorpresa di Franceschini che ha tolto dalla contesa il problema dei ...

Luigi Di Maio vicepremier - il Pd dice no ma Matteo Renzi è favorevole : umiliazione totale - cosa ci nascondono : La trattativa tra Pd e M5s per dar vita al governo si è arenata sulla pretesa di Luigi Di Maio di restare vice di Giuseppe Conte. Il premier incaricato, come noto, vorrebbe al massimo un vice tecnico, il Pd chiede viceversa un suo uomo (Dario Franceschini) e considera uno sbilanciamento di poteri la

"Un governo per la crescita - o niente sostegno" dice Matteo Renzi : Matteo Renzi ha avvertito che non sosterrà un governo Pd-M5s che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il Pil. "Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread", ha detto l'ex premier rivolgendosi al mondo produttivo in un'intervista al Sole 24 Ore, "ma se qualcuno vi volesse far male, sappiate che non avrà i numeri in Parlamento". "L'Italia rischia ...

Matteo Renzi dice che si aspetta «un grazie» : Per aver «mandato a casa Matteo Salvini» e dice che non sarà tra quelli che «staccheranno la spina» al nuovo governo

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...