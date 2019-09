Milan | Boban punta il derby | “Inter favorita | ma è una trappola Mercato? Tutti vogliono

Milan-Inter - cresce l’attesa per il derby : le indicazioni di Giampaolo ed il pronostico di Boban : “Innanzitutto è l’evento sportivo in sé che è importante e divertente. E così dev’essere, perché non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni della Tv in vista del derby contro l’Inter. “Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, sia ...

Milan - Gedson Fernandes è il prescelto di Boban : trattative per il rinnovo di Donnarumma : Il Milan è soddisfatto del proprio mercato ma c'è ancora un nome chiave che sfugge ai rossoneri. L'amministratore delegato del club Zvonimir Boban voleva il 20enne Gedson Fernandes del Benfica, secondo Calciomercato.com. Il centrocampista portoghese di 20 anni è stato seguito dagli scout rossoneri per qualche tempo, con il club che è riuscito a comprendere il suo enorme potenziale e la sua visione di gioco. Il Milan ha chiesto al club portoghese ...

Milan - Boban sul mancato arrivo di Modric : non voleva lasciare dopo una brutta annata : Modric è stato, nel complesso, uno dei migliori centrocampisti al mondo ormai da diversi anni, e anche grazie alle prestazioni con la Nazionale croata dell'anno scorso è riuscito a vincere il Pallone d'Oro del 2018. Tuttavia, l'anno scorso, i livelli di prestazione del 33enne con il Real Madrid hanno subito un forte calo, cosa che ha portato i fan a suggerire che avrebbe potuto lasciare il club, con Marca che ha notato che il Milan era ...

Milan - il bilancio di Boban sul mercato : Rebic - Correa e Modric : “Il Milan non puo’ vivacchiare a meta’ classifica. Questa societa’ merita di stare in alto. Io e Maldini siamo qui per questo. I Milanisti aspettano da tempo e noi non vogliamo attendere tanto prima di fare grandi cose. Ma abbiamo iniziato un percorso graduale. Di certo non si puo’ tornare grandi in un solo colpo. Servono lavoro e programmazione. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale ma ogni tanto serve ...

Milan - Boban fa il punto sul mercato : “squadra rinforzata! Modric e Correa? Vi dico tutto” : Zvonimir Boban fa il punto sul mercato del Milan alla scadenza della sessione estiva: il Cfo rossonero parla di squadra rinforzata e fa luce sulle trattative di Modric e Correa “Il Milan è una grande società e non può vivacchiare a metà classifica. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale, ma ogni tanto serve qualche elemento di esperienza in più. Noi siamo convinti che i nostri acquisti saranno il futuro del club, un giocatore ...

Milan - Boban in viaggio verso Madrid : vorrebbe provare a sbloccare l'affare Correa : Con la chiusura del mercato fissata al 2 settembre, i dirigenti del Milan stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione di Marco Giampaolo altri rinforzi. In particolare, sembra proprio che la società rossonera voglia portare a termine alcune operazioni in attacco, soprattutto dopo la scialba prestazione in fase offensiva offerta dalla squadra lombarda domenica pomeriggio quando ha perso per 1-0 la sua prima gara della Serie A ...

Boban al Corriere della Sera : “Milan tornerà in alto. Sul mercato scelte logiche - niente fuochi d’artificio” : Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, Zvone Boban ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Diversi i temi toccati da Zorro, mai banale e sempre arguto nelle sue dichiarazioni. In basso le sue parole. Zvone con quale spirito affronta la sua prima sfida di campionato da dirigente rossonero?“Con lo stesso sentimento che avevo da giocatore. Quando lavoro al Milan non penso al lavoro, penso alla ...

Milan - Boban e Maldini non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...

Milan - pressing per Correa e colpo a sorpresa : Boban e Maldini vogliono il "nuovo Kakà" tedesco : Lo chiamano il "nuovo Kakà" di Germania e potrebbe essere il colpo, a sorpresa, del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini hanno messo nel mirino Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, paragonato per personalità e atletismo anche a Matthaus. Non m

