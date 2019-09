Le 10 cose di Napoli-Liverpool che non dimenticheremo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Il pallone sotto braccio di Mertens. Catturato prima di tirare il rigore. È suo. In quel momento mancano sia Insigne sia Lozano. Ma va a prenderselo per convincere innanzitutto se stesso e poi i compagni che la parata di Adrian in avvio di secondo tempo è dimenticata. La furbizia di Callejon. Quando entra in area con la palla al piede, sa già che sta per subire fallo. Lascia scoperto il profilo destro per ingolosire il piede di Robertson. La faccia di Klopp in panchina. Per la terza volta in sei anni è al San Paolo l’allenatore che forse impersona maggiormente il calcio d’élite europeo, per la sua capacità di arrivare fino in fondo, con tutta l’elettricità e l’energia necessaria nel calcio – nello sport – di oggi. Tre volte in sei anni al San Paolo significa che nell’élite ci siamo anche noi. Per la terza volta in sei anni perde. Il passaggio di petto di Koulibaly. Al ...

