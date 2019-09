Dopo due anni Flick Launcher esce dalla beta : festeggiate con novità - sconti e codici in regalo : Dopo due anni di sviluppo Flick Launcher esce dalla fase beta. festeggiate con tante novità, uno sconto sulla versione Pro e alcuni codici in omaggio. L'articolo Dopo due anni Flick Launcher esce dalla beta: festeggiate con novità, sconti e codici in regalo proviene da TuttoAndroid.

Dopo due anni di chemio - Nasi Manu torna a giocare a rugby : "Sono una persona migliore" : Il simbolo della rinascita. Nasi Manu torna a giocare. Il giocatore di rugby della Benetton Treviso e della nazionale di Tonga ha lottato contro il cancro. E ha vinto. Come riporta la Stampa, Dopo tre ricoveri e tre cicli di chemioterapia rimetterà i piedi in campo per disputare la World Cup. Il sogno di ogni giocatore.Il miracolo si è realizzato a inizio settembre quando il coach della nazionale di Tonga lo ha inserito nella lista ...

Orrore in casa di un medico abortista : Dopo la sua morte trovati oltre duemila resti di feti : oltre 2.200 resti di feti sono stati trovati nell’abitazione di un medico abortista morto la settimana scorsa nell’Illinois (USA). A darne notizia la Bbc online. Ulrich Klopfer, questo il nome del medico, aveva una clinica fino a tre anni fa, la Women’s Pavilion, a South Bend, nello Stato dell’Indiana. Nella sua casa sono stati trovati in tutto 2.246 resti di feti conservati, ma sembra per il momento che nessun intervento ...

Arabia Saudita - produzione di petrolio dimezzata Dopo attacchi Houthi a due stabilimenti di Saudi Aramco : Si ferma oltre la metà della produzione totale di petrolio dell’Arabia Saudita dopo gli attacchi con droni che sabato hanno colpito i due stabilimenti di Abqaiq e Khurais, di proprietà della compagnia Saudi Aramco e fra i più grandi del mondo. L’annuncio del ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman arriva proprio mentre Saudi Aramco conclude le pratiche per la quotazione in Borsa. L’azienda fa sapere che la produzione è stata ...

Oltre duemila feti conservati in casa : la scoperta Dopo la morte del noto medico abortista : Il dottor Ulrich “George” Klopfer è morto lo scorso 3 settembre, all’età di 75 anni. La sua famiglia ha chiamato la polizia qualche giorno dopo, il 12 settembre, per via di una macabra scoperta: in casa dell’uomo, un medico abortista, sono stati rivenuti 2246 feti. Lo sceriffo di Wills County, nell’Illinois, ha detto di essere stato chiamato da un legale della famiglia Klopfer per la rimozione dei duemila feti. medico ...

Dolomiti - due alpinisti trovati morti sulla parete del Sass Maòr Dopo una caduta di centinaia di metri : Due alpinisti veneti sono stati ritrovati senza vita la mattina del 14 settembre sulla parete del Sass Maòr, nelle Dolomiti, in Trentino. I due, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono caduti per alcune centinaia di metri – forse 300 – mentre procedevano sulla via Scalet-Biasin, per cause ancora da chiarire. I corpi sono stati recuperati fra le 7.00 e le 8.00 di mattina dal Soccorso Alpino e sono stati trasferiti in ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° Dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

Kickstarter affronta il contraccolpo sindacale Dopo il licenziamento di due organizzatori : dopo il licenziamento di due dipendenti negli ultimi 8 giorni, Kickstarter sta avendo qualche problema con i sindacati in quanto questi licenziamenti sono stati visti come un tentativo di ritorsione della compagnia verso gli sforzi di sindacalizzazione della stessa.Come possiamo vedere, negli USA la legge proibisce ai datori di lavoro di licenziare o ritorcersi contro i lavoratori per aver preso parte agli sforzi di sindacalizzazione. Ebbene, ...

Il Napoli è l’unica squadra ad avere sei diversi marcatori Dopo due giornate : Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di campionato contro la Sampdoria, trovando la sconfitta proprio nella gara d’andata della scorsa stagione (3-0 al Ferraris ed era proprio la terza giornata). Il Napoli è imbattuto da 11 incontri interni di Serie A contro la Sampdoria (9V, 2N). L’ultimo successo blucerchiato risale al 1998 (2-0). In generale quella blucerchiata è la formazione contro cui gli azzurri hanno trovato piú volte il ...

Basket - Mondiali 2019 : la Spagna è in finale! Battuta l’Australia Dopo due supplementari : La Spagna è in finale ai Mondiali 2019 di Basket. L’ennesimo capolavoro della squadra di Sergio Scariolo arriva dopo una pazzesca vittoria contro l’Australia per 95-88 dopo due tempi supplementari. Una partita emozionante e che alla fine è stata decisa dai campioni veterani della Spagna, con gli australiani, rimasti aggrappati a Patty Mills, che si sono arresi solo al suono dell’ultima sirena. E’ una partita leggendaria ...

Michele Bravi triplica a Milano : un terzo concerto in teatro Dopo due sold out : Michele Bravi triplica a Milano! Saranno tre i concerti al teatro San Babila. dopo i sold out delle date di sabato 19 ottobre e di domenica 20 ottobre, si aggiunge un nuovo appuntamento nella stessa location in programma per venerdì 18 ottobre. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su ticketone.it da venerdì 13 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite ...

Sardegna - due ragazze denunciano quattro giovani : “Stuprate sulla spiaggia di Baia Sardinia Dopo notte in discoteca” : Due ragazze hanno denunciato di essere state violentate da quattro giovani su una spiaggia di Baia Sardinia, in Costa Smeralda, Sardegna, dopo una serata trascorsa in discoteca. sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Tempio Pausania, che ha aperto un fascicolo: al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza del locale dove il gruppo era stato prima di raggiungere la spiaggia, oltre ad un ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita Dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...