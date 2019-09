Assicurazione Rc auto | prezzo polizze in calo | l’analisi dell’IVASS

Costo Assicurazione auto : quali fattori incidono sul premio : Il Costo dell’ assicurazione auto è legato ad un gran numero di fattori che, in misura differente, presentano un impatto ben specifico sul premio assicurativo e, quindi, sulla spesa complessiva che il contraente della polizza deve affrontare per poter attivare l’ assicurazione . Al fine di massimizzare il risparmio ed evitare di pagare più del dovuto, è opportuno conoscere quali sono i fattori che incidono sul premio dell’RC auto e capire in che ...

Voleva intascare l’Assicurazione! Finisce con l’auto in mare e uccide i due figli autistici : È finito in acqua al volante della sua auto con la moglie e i figlioletti dentro provocando la morte di questi ultimi. Alla base di quella che pareva una drammatica fatalità in realtà si nasconderebbe un vero e proprio omicidio premeditato, messo in atto per intascare le assicurazioni sulla vita che aveva stipulato per i familiari a suo beneficio. È la terribile storia che arriva dallo stato della California, in Usa, dove il 44enne Ali Elmezayen ...