Scuola,Fioramonti: servono più risorse

Il ministro dell'Istruzioneannuncia il suo impegno per trovare piùper il settore, perché "non accada più che l'anno scolastico cominci senza il personale necessario". "Se laè, come è, la fotografia dell'Italia che saremo,non possiamo che dedicarle tutte leche occorrono.Per questo come ministro mi sono impegnato a trovare,a partire dalla prossima legge di bilancio, leaggiuntive necessarie a ripristinare i livelli di spesa del 2008", ha detto inaugurando l'anno scolastico all'Aquila(Di lunedì 16 settembre 2019)