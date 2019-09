Plantoidi su Marte

Fonte : wired

(Di lunedì 16 settembre 2019) (foto: Time Life Pictures/NASA/JPL/The LIFE Picture Collection via Getty Images) Pubblichiamo un estratto dal numero dell’estate 2019 di Wired, dedicato a come la tecnologia e il digitale stanno cambiando la nostra vita. Vi sarà capitato di trovarvi nel bel mezzo di una foresta e rimanere affascinati dalla maestosità ed eleganza degli alberi volgendo lo sguardo verso le loro chiome. Più difficilmente, forse, trovandovi in questo contesto, avrete immaginato le piante come modello da imitare per realizzare i robot di domani, macchine in grado di adattarsi ad ambienti estremi e mutevoli. Potrebbe sembrare alquanto bizzarro e inusuale pensare alle piante in questi termini, dal momento che fin dall’antichità questi esseri viventi sono stati considerati come creature inermi, non in grado di muoversi o percepire l’ambiente intorno a loro, e ritenute quasi esclusivamente valide come fonte di ...