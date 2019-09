Mediapro-Serie A | incontro proficuo a Barcellona

Lega Serie A - incontro con Mediapro il 16 e il 17 settembre : Il Consiglio di Lega si dovrebbe tenere il 23 settembre dopo l’incontro che i massimi vertici della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo, avranno con Mediapro. L’incontro, che era programmato per il 2 settembre a Barcellona, ed era stato annullato a causa dei problemi Legati alla cancellazione di voli per maltempo, è previsto, a quanto apprende l’Adnkronos, per il 16 e 17 settembre, sempre ...

Serie A - a metà settembre nuovo incontro con Mediapro : Si terrà a metà settembre, presumibilmente lunedì 16 o martedì 17, l’incontro tra Mediapro e i vertici della Lega di Serie A (il presidente G?aetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo) originariamente in programma per il 2 settembre a Barcellona, ma poi cancellato per problemi legati alla cancellazione di voli per maltempo. Lo riferisce l’AdnKronos. […] L'articolo Serie A, a metà settembre nuovo incontro con Mediapro è stato ...

Mediapro - salta l’incontro con i vertici della Serie A : Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, presidente e amministratore delegato della Lega Serie A, non voleranno a Barcellona per incontrare i vertici di Mediapro, il gruppo spagnolo interessato ad acquistare i diritti del campionato italiano per una cifra vicina a 1.2 miliardi di euro a stagione nel prossimo triennio. Lo riporta “Prima Online”, spiegando che […] L'articolo Mediapro, salta l’incontro con i vertici della Serie A è stato ...

Calcio - diritti tv : Lega Serie A tratta con Mediapro - ma solo fino al 30 settembre : Si continua a trattare. Il matrimonio fra Lega Serie A e Mediapro non è stato officiato neanche oggi. I club di Serie A riuniti in assemblea nella sede milanese...

Calcio - diritti tv : ok della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro : Si continua a trattare. Il matrimonio fra Lega Serie A e Mediapro non è stato officiato neanche oggi. I club di Serie A riuniti in assemblea nella sede milanese...

Assemblea Serie A valuta positivamente proposta canale Mediapro : La creazione del canale della Serie A per i diritti tv fa un passo avanti, con il mandato ai vertici della Lega della massima Serie di trattare con gli spagnoli di MediaPro, ma entro la deadline del 30 settembre. L'Assemblea della Lega di Seria A, all'unanimità, si legge in una nota emessa al termine della riunione dei club, intende infatti «mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della...

Rivoluzione diritti tv - Lega dice sì a trattativa con Mediapro per il canale Serie A : Rivoluzione diritti tv nel calcio italiano. La Lega Serie A ha votato per il via libera alla trattativa con Mediapro che hanno offerto un miliardo e 150 milioni per dar vita al canale televisivo della Serie A. È una cifra superiore di 177 milioni a quella pagato da Sky e Dazn. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità. L’Assemblea «intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per ...

Diritti Tv - c’è l’ok : via libera della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro : Diritti Tv, attraverso una nota la Lega Serie A comunica di aver dato l’ok alla trattativa con Mediapro. Ecco il testo. “L’Assemblea della Lega Serie A, all’unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l’assegnazione dei Diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai ...

Serie A - al via l’assemblea : si decide su Mediapro : È cominciata l’assemblea di Lega Serie A in cui si potrebbe votare la proposta di Mediapro riguardo la partnership tecnica per la realizzazione del canale della Serie A. Presenti tutti i rappresentanti dei club che poi assisteranno al sorteggio dei calendari della prossima stagione, negli studi Sky. Sul tavolo quindi l’argomento principale resta Mediapro. L’ultima […] L'articolo Serie A, al via l’assemblea: si ...

In Lega la partita diritti tv. Mediapro vuole fare il canale Serie A : scalzerebbe Sky : La partita dei diritti tv in Serie A Oggi alle 14 l’assemblea della Lega Calcio deve votare la proposta degli spagnoli di Mediapro, che offrono un miliardo e 150 milioni per realizzare dal 2021 il canale televisivo della Serie A. Il contenzioso con Mediapro e la proposta del canale Serie A Nel 2018 Mediapro si aggiudicò i diritti della Serie A 2018/21 come intermediario unico per 1 miliardo 50 milioni e mille euro, versando una caparra di 64 ...

La partita diritti tv. Mediapro vuole fare il canale Serie A : scalzerebbe Sky (col sì della Lega) : La partita dei diritti tv in Serie A Oggi alle 14 l’assemblea della Lega Calcio deve votare la proposta degli spagnoli di Mediapro, che offrono un miliardo e 150 milioni per realizzare dal 2021 il canale televisivo della Serie A. Il contenzioso con Mediapro e la proposta del canale Serie A Nel 2018 Mediapro si aggiudicò i diritti della Serie A 2018/21 come intermediario unico per 1 miliardo 50 milioni e mille euro, versando una caparra di 64 ...

Serie A - diritti tv al rush finale. I dubbi dei club contrari alla proposta Mediapro : Il giorno della decisione si avvicina. Anzi, dovrebbe (prudenza e condizionale sono d'obbligo quando si parla come in questo caso di diritti tv del calcio) essere arrivato perché domani,...

Diritti tv - parla il Senior Advisor di Mediapro : “Con noi più ricavi per la Serie A” : “La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di clienti”. Sono le parole di Matteo Mammì, Senior Advisor di Mediapro in Italia, a Il Sole 24 Ore, sulla ...

Mammì : «Con Mediapro più ricavi per la Serie A» : «La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di […] L'articolo Mammì: «Con Mediapro più ricavi per la Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...