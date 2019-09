Gli exit poll in Tunisia danno avanti Kais Saied e Nabil Karoui

Gli studenti esteri potranno restare Brexit - Boris cambia la norma May : Gli studenti stranieri iscritti alle università del Regno Unito potranno rimanere nel Paese per due anni dopo la laurea, per trovare un lavoro stabile, secondo le nuove regole annunciate dal ministero dell'Interno britannico. Segui su affaritaliani.it

Brexit - Coldiretti : 1 bottiGlia di Prosecco su 3 in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su tre nel 2019 consumata dagli inglesi è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della decisione del Parlamento britannico di sospendere i suoi lavori fino al 14 ...

BREXIT - BORIS JOHNSON CONTRO NUOVO RINVIO/ 'MeGlio morto in un fosso' : BREXIT, BORIS JOHNSON sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del Premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit - decine miGliaia in cortei contro sospensione Parlamento. Sassoli - accordo raggiunto è miGliore possibile : Diverse migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Gran Bretagna, in un'ottantina di manifestazioni, per denunciare il "colpo di Stato" attuato dal premier, Boris Johnson, con la sua decisione di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali prima della scadenza di Brexit, prevista per il 31 ottobre. I manifestanti si sono riuniti a Manchester ma anche a Edimburgo (in Scozia) e Belfast (Irlanda del Nord) con lo slogan "Stop al colpo di ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco Gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Brexit - si può sospendere il Parlamento? Sì - ma bisogna saper sceGliere quando : Sono già due le iniziative concrete, la prima nel Regno Unito, la seconda in Europa, tese a superare la crisi costituzionale innescata dalla richiesta del primo ministro Boris Johnson, già accolta dalla regina, di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali per la decisione sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Poco più di un mese fa, 75 parlamentari pro remain inglesi, gallesi, scozzesi, esponenti di vari partiti, hanno presentato, ...

Brexit. Il Withdrawal agreement è il miGliore possibile : Il tempo scorre e il 31 ottobre si avvicina così come una possibile hard Brexit. A Londra il clima è

Brexit - Johnson a Macron : voGlio accordo : 14.45 "Il futuro del Regno Unito può essere solo in Europa. E dico con fiducia che il futuro ce lo confermerà".Lo ha detto il presidente francese Macron a Johnson il premier britannico giunto a Parigi. Johnson da parte sua ha dichiarato di "voler trovare un accordo" sulla Brexit e di essere "fortemente incoraggiato" dall'incontro di ieri con la cancelliera Merkel.Il premier ha detto di vedere "soluzioni tecniche prontamente disponibili"anche ...

Le consultazioni al Quirinale e Gli scenari neri per la Brexit : Splendide consultazioni estive, con l'aria condizionata da inserire ormai tra i pilastri costituzionali per garantire la continuità democratica. Il luogo cui guardare era la sede del Pd, a cena discutete delle 5 condizioni di Zingaretti con il partito, pare ben unito su questa linea. Renzi i

Brexit - il video-propaganda di Boris Johnson : “Il nostro sarà il miGlior paese del mondo” : “My vision of Britain”, questo il testo che accompagna il video postato dal premier britannico Boris Johnson, un discorso accompagnato da immagini evocative: “Il mio lavoro è essere il primo ministro di tutto il Regno Unito – dice -, ciò significa unire il nostro paese, rispondendo all’appello delle persone dimenticate e quello delle città lasciate indietro. Perché in questo momento abbiamo dato impulso alla nostra ...

Johnson in Scozia - la “sua” Brexit infiamma Gli indipendisti : Boris Johnson, che oggi fa la sua prima visita ufficiale in Scozia da primo ministro, non può attendersi un caloroso benvenuto. Il nuovo leader dei Tories non è ben...