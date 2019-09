Famiglia | la ministra Bonetti archivia il Ddl Pillon | Resterà chiuso in un

Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il tanto discusso disegno di legge del senatore leghista Simoneprobabilmente smetterà per un bel po' di far parlare di sé. La nuova titolare del dicastero dellae delle Pari Opportunità Elenadel Pd (area "renziana") ha infatti detto chiaramente che non è una priorità di questo governo e su Twitter ha commentato:"Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl? Non mi sono informata, ma per quanto mi riguardanel cassetto"condannato per diffamazione nei confronti di un circolo gay. Lui: "Rifarei tutto" Il 28 settembre era in programma una mobilitazione da parte dei tanti oppositori del ddle ora è stata sospesa, anche se non ancora annullata. Ricordiamo, infatti, che avvocati, psicologi e operatori del settore che si occupa die minori, più ovviamente i ...

rizzina2005 : RT @GabryContessa: Pillon attacca la - ministra della famiglia - Bonetti: 'Non molleremo, i bambini devono avere mamma e papà'. Sennò chi l… - Riccardo_Tim : RT @GabryContessa: Pillon attacca la - ministra della famiglia - Bonetti: 'Non molleremo, i bambini devono avere mamma e papà'. Sennò chi l… - nino_giovanni : RT @GabryContessa: Pillon attacca la - ministra della famiglia - Bonetti: 'Non molleremo, i bambini devono avere mamma e papà'. Sennò chi l… -