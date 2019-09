Da Mercoledì Temporali e Temperature in Calo

Previsioni Meteo : ancora temperature estive in Piemonte - Mercoledì primi temporali : “Continua l’azione dell’alta pressione di nord africana sul nostro Paese e garantisce ancora stabilità atmosferica e temperature massime al di sopra della media. Nei prossimi giorni l’alta pressione subirà un lento, ma inesorabile cedimento che porterà i primi temporali nella giornata di mercoledì“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Piemonte. Oggi cielo parzialmente nuvoloso a ridosso delle Alpi per nuvolosità bassa. ...

Forti temporali verso la Sardegna - Mercoledì 28 Agosto 2019 : Una blanda depressione dalle isole Baleari sta arrivando in queste ore in Sardegna ove sono attesi violenti temporali nelle prossime ore. Vasto sistema temporalesco verso la Sardegna – Accedi ai Satelliti In questa regione infatti il potenziale d’innesco sarà elevato oltre i 3000j/kg e una elevata vorticità in quota daranno la possibilità nello sviluppo di estesi sistemi temporaleschi a multicella (MCS) non si esclude infatti ...

Perturbazione in arrivo da Ovest : forti temporali e allerta su 4 regioni domani Mercoledi' 28 Agosto : Nella giornata di domani avremo un nuovo peggioramento dettato da un depressione in arrivo da Ovest, con piogge e temporali che coinvolgeranno in particolar modo Sardegna (dove risulteranno più...

Caldo nella norma sulla Penisola - ma da Mercoledì torna fronte instabile con temporali : Roma - Nel corso della settimana il clima si manterrà pienamente estivo, con temperature abbastanza elevate ma senza eccessi di calore e condizioni moderatamente afose. Non sono infatti previsti fronti freddi responsabili di un ricambio d'aria, ma solamente una circolazione debolmente ciclonica in quota che innescherà rovesci e temporali a macchia di leopardo a partire da mercoledì, con rinfrescate solo a carattere locale ...

Temporali in agguato per Mercoledì : Il temporaneo aumento dell’alta pressione previsto per domani Martedì durerà poco. Una blanda depressione infatti avanzerà da ovest verso la nostra penisola durante Mercoledì-Giovedì. Nella giornata di Mercoledì le aree piu’ interessate da rovesci o Temporali saranno la Sardegna, Alpi-prealpi ed aree appenniniche con sconfinamenti sulle pianure dell’alto tirreno. Giovedì invece l’instabilità raggiungerà il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali fino a Mercoledì : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 18 di oggi fino alle 9 di mercoledì, a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore sulla regione. Correnti sudoccidentali – precisa la Protezione civile – interessano il Nord Italia. In quota aria progressivamente più fresca si sovrappone all’aria molto calda presente nei bassi strati. Tale situazione ...