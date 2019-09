  Uno su 27 forse ci stava | dice Boschi a proposito dei toscani dem nel governo

Brindisi - 19enne ucciso al rione Perrino : forse aveva un appuntamento con qualcUno : La città di Brindisi è ancora sotto shock per quanto avvenuto la notte scorsa al rione Perrino, dove in via Tevere, intorno all'una del 10 settembre, il 19enne Giampiero Carvone è stato raggiunto da almeno tre colpi d'arma da fuoco, precisamente sparati con una pistola calibro 7,65. Al momento la dinamica della sparatoria è al vaglio della Squadra Mobile. Gli agenti sono diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi. Secondo le prime ...

Forse ritrovato Uno dei più celebri capolavori del Correggio : È passata praticamente inosservata dalla stampa internazionale la notizia della probabile ricomparsa di uno dei più acclamati dipinti del Rinascimento italiano, che si pensava irrimediabilmente perduto durante la Seconda guerra mondiale.Sto parlando della Maddalena leggente distesa del Correggio, il capofila della scuola parmense, autore di capolavori illusionistici come la cupola del Duomo di Parma nonché di celeberrime ...

Il mostro di Loch Ness forse è un’anguilla gigante : lo rivela Uno studio di scienziati neozelandesi : Che sembianze potrebbe avere il mostro di Loch Ness? Potrebbero essere anguille giganti le creature oggetto di avvistamenti a Loch Ness, il lago scozzese famoso per il leggendario mostro. Lo rivelano scienziati neozelandesi in uno studio di cui dà notizia oggi la Bbc online. Gli autori della ricerca hanno cercato di catalogare tutte le creature che vivono nel Loch (lago in scozzese) estraendo il Dna da campioni di acqua. Le analisi hanno ...

Russia - il giallo dell’incidente nucleare. New York Times : “Forse Uno dei peggiori da Chernobyl” : Dietro l’esplosione in cui l’8 agosto sono morte almeno sette persone in una base militare nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, ci sarebbe il test di un missile da crociera a propulsione nucleare, una delle nuove armi supersoniche annunciate da Vladimir Putin. Lo rivelano il New York Times e Reuters.Continua a leggere

«Uno dei peggiori incidenti nucleari avvenuti in Russia da Chernobyl - forse» : Il New York Times descrive così una misteriosa esplosione avvenuta giovedì durante un test nucleare nel Mar Bianco, su cui la Russia non sta dicendo molto

Roma-Real Madrid - Dzeko segna (forse) Uno dei suoi ultimi gol all’Olimpico : ma è uguale al primo [VIDEO] : Amichevole di lusso all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Real Madrid. Spettacolo e gol nel primo tempo, 2-2 all’intervallo. Reti di Marcelo, Perotti e Casemiro, grande prestazione di Dzeko, autore del secondo gol giallorosso e di tante belle giocate. Il bosniaco potrebbe essere all’ultima gara con la maglia della Roma. Bellissimo il suo gol, molto simile al suo primo sigillo in maglia giallorossa contro il ...

Ci sarà Uno spin-off di Jane The Virgin dopo il finale di serie? Le idee ci sono ma forse è troppo presto : La storia di Jane Villanueva si è conclusa con un finale andato in onda qualche giorno fa, ma l'ultimo episodio potrebbe dar vita a uno spin-off di Jane the Virgin? In realtà, a gennaio, la rete CW aveva inizialmente dato il via libera alla produzione di un episodio pilota ispirato a Jane the Novela. La serie antologica si basava sui romanzi immaginari dell'eroina nel titolo, con la star Gina Rodriguez che ricopriva il ruolo di narratrice. Ogni ...