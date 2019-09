Riad,droni Houthi contro due raffinerie

Due impianti petroliferi del gigante saudita del greggio Aramco,nell'est del Paese, sono stati attaccati dai. L'offensiva è stata rivendicata dai ribellidello Yemen, sostenuti dall'Iran,che hanno parlato di 10 aerei senza pilota mentre per il ministero dell'Interno dierano soltanto 2. In entrambe le strutture gli incendi sono stati domati ma non è chiaro il bilancio dei danni.Si tratta del terzo attacco di questo genereobiettivi sauditi negli ultimi 5 mesi da parte del gruppo sciita.(Di sabato 14 settembre 2019)